Bon plan Prime day 2023 : Garmin Venu 2 Plus en couleur Cream Gold à 284€ au lieu de 379€

Garmin Venu 2 Plus - Montre connectée GPS multisports avec appels via Bluetooth et suivi santé - Cream Gold avec bracelet silicone ivoire - Boîtier 43 mm

Prix conseillé : 449,99 EUR –16%

Prix : 379,99 EUR

Acheter sur Amazon

Caractéristiques techniques :

Autonomie : allant jusqu’à 9 jours en mode montre connectée

Suivi santé : score de sommeil, pas, cardio poignet, suivi du stress et de la respiration, Body Battery et bien plus

Multisports : GPS intégré avec plus de 25 sports intégrés dont la marche, yoga, HIIT, course à pied, vélo, natation, le golf et bien plus encore

Fonctions connectées : appels via Bluetooth, suivi des appels et SMS, Garmin Pay, stockage musique (Compatible Spotify, Deezer, Amazon Music), détection d'incident et assistance

Écran tactile AMOLED de 1,3″pouces

Prix conseillé : 449,99 EUR –16%

Prix :

379,99 EUR

Acheter sur Amazon