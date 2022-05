Bon Plan du dimanche : SAMSUNG Galaxy Watch 3 Bronze 41mm à 189€ au lieu de 339€.

Boulanger nous propose en ce dimanche dans ses offres reconditionnées la Montre connectée SAMSUNG Galaxy Watch 3 Bronze 41mm à un prix cassé de 189€ au lieu de 339€. Et pour ce prix vous profitez toujours de la garantie boulanger . Le spécialiste high-tech nous annonce que seul l’emballage d’origine est abîmé / ouvert.

Caractéristiques techniques :

Compatibilité smartphone

Compatible avec : iOS et Android

Système d’exploitation : Android – Tizen

iOS : A partir d’iOS 9.0

Android : A partir d’Android 5.0

Cadran et bracelet

Taille du cadran : 36 mm

Etanchéité : jusqu’à 50 m

Définition de l’écran : 360 x 360 pixels

Technologie de l’écran : Super AMOLED

Matière du bracelet : Cuir

Tour du poignet : 20 mm

Poids de la montre (en gramme) : 0 g

Autonomie et alimentation

Autonomie en veille: : Jusqu’à 2 jours

Chargement : Socle de chargement

Appels et notifications

SMS : Notification

Appels sans smartphone (carte sim ou eSim) : Non

Type de SIM : Non concerné

Email : Notification

Notification des réseaux sociaux : Oui

Suivi de santé et bien être

Suivi et analyse du sommeil : Oui

Avantage du suivi et analyse du sommeil : pour analyser la qualité du sommeil et proposer les conseils pour l’améliorer dans le but d’obtenir concentration et mémorisation optimales toute la journée

Suivi d’activité sportive : 40 modes

Distance parcourue : Oui

Fréquence cardiaque : Oui

Avantage de la fréquence cardiaque : Permet de mesurer les battements de votre coeur au repos comme pendant une activité

ECG (électrocardiogramme) : Oui

Avantage de l’ECG : permet d’enregistrer un électrocardiogramme et détecter les signes de fibrillation auriculaire , une pathologie cardiaque sérieuse et partager l’enregistrement avec votre médecin

Calcul des calories brûlées : Oui

Avantage des calories brûlées : Mesure les calories dépensées dans la journée pour permettre d’équilibrer ses apports et dépenses calorifiques

Détection des chutes et appels d’urgence : Non

Alerte d’inactivités : Oui

Avantage de l’alerte inactivités : Permet de vous encourager à bouger quand vous être trop longemps inactif