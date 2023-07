Bon plan du dimanche : 1529€ au lieu de 1759€ sur le MacBook Air 13” 512Go SSD 16Go.

Voici un bon plan du dimanche à ne pas manquer ! Vous pouvez obtenir le MacBook Air 13” avec 512 Go de SSD et 16 Go de RAM pour seulement 1529€, au lieu de 1759€. C’est une réduction exceptionnelle de 230€ sur cet ordinateur portable emblématique d’Apple. Profitez de cette offre limitée pour vous équiper d’un appareil puissant, léger et polyvalent, idéal pour travailler, étudier ou se divertir. Ne laissez pas passer cette occasion de faire des économies sur le MacBook Air 13” !

Caractéristiques techniques :