Bon plan du dimanche : 150€ de réduction sur le PC Portable Gaming Acer Nitro 5 AN515-58-57GF 15.6″ Intel Core i5 16 Go RAM 512 Go SSD Noir.

Le PC Portable Gaming Acer Nitro 5 AN515-58-57GF est un véritable monstre de performances. Avec un écran de 15,6 pouces, un processeur Intel Core i5, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, il offre une puissance et une réactivité exceptionnelles pour les jeux les plus exigeants. Son design noir élégant ajoute une touche de sophistication à cette machine dédiée au gaming. Plongez dans l’univers du jeu avec le PC Portable Gaming Acer Nitro 5 AN515-58-57GF et profitez d’une expérience immersive sans compromis.