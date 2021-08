Bon Plan : Ordinateur portable Asus Pack R415JA-EK143T Numpad+Sacoche+Souris pour 549,00€.

La rentrée arrive à grand pas, et il va falloir faire le plein de nouveaux appareils. Notamment l’ordinateur portable peut-être à remettre à jour. Boulanger propose pour 549,00€ son Pack numérique avec un Ordinateur portable Asus R415JA-EK143T + Numpad+Sacoche+Souris.

Caractéristiques techniques :

Doté d’un processeur Intel Core i3-1005G1, l’ASUS R415JA-EK143T fournira la puissance nécessaire pour terminer tous vos travaux avec efficacité. Ses 8 Go de RAM permettra une utilisation multitâche facilitée. Pour stocker vos applications et vos données, ASUS a doté ce portable d’un SSD M.2 NVMe de 512 Go pour des vitesses de lecteur/écriture élevées.

Équipé d’un écran de 14 pouces d’une résolution de 1920 x 1080 pixels, l’ASUS R415JA-EK143T offre un bel espace de travail et une excellente lisibilité grâce à son traitement anti-reflet. La carte graphique intégrée Intel UHD Graphics s’assurera que l’affichage soit fluide et réactif.

Une bonne autonomie et des possibilités d’extension

Pour compléter son clavier, le trackpad de grande taille renferme la fonction NumberPad. Touchez l’icône dédié sur le trackpad et il se transformera en véritable pavé numérique bien utile dans les applications bureautiques. Vous pourrez adjoindre d’autres périphériques si nécessaires via Bluetooth 4.1 ou via les ports USB 2.0 type-A, le port USB 3.2 Gen 1 Type-C ou encore le port HDMI 1.4.

L’autonomie de ce portable peut aller jusqu’à 7 heures de quoi tenir une journée entière de travail. L’ASUS R415JA-EK143T est un pack comprenant également une sacoche de transport et une souris filaire optique. Déballez l’ensemble et vous serez paré pour travailler ou vous divertir en quelques minutes.