Black Friday – Le TV OLED Sony OLED KD55A8 à 1490€ au lieu de 2190€.

Vous avez attendu le Black Friday pour change de TV de salon ? Vous avez bien fait et on vous a trouvé une belle promo sur cet écran TV OLED Sony OLED KD55A8 d’une taille de 55 pouces. Un écran qui se veut également connecté et qui intègre du Bluetooth et du WiFi. Tout ça pour pouvoir regarder vos séries en 4K.

Caractéristiques techniques :