Black Friday 2021 : ASUS ZENFONE 8 FLIP 256Go NOIR à 549€.

Descriptif complémentaire

° Puissance et rapidité:

Donnez un coup d’accélérateur à votre quotidien avec le Zenfone 8 Flip et sa plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G grâce auquel les vitesses 5G vous permettront de télécharger ou partager du contenu en un clin d’œil. Le Zenfone 8 Flip est par ailleurs doté de la nouvelle technologie WiFi 6E2 qui vous offre des connexions plus rapides et stables au quotidien. ° Une liberté renversante

Faites preuve d’une créativité renversante avec la Flip Camera : choisissez votre point de vue avec le mode Free Angle et faites des photos/vidéos d’une qualité professionnelle sans la moindre difficulté ! ° Filmez comme un pro !

Le Zenfone 8 Flip mène la danse en matière de qualité vidéo grâce à ses multiples fonctions toutes plus performantes et intuitives les unes que les autres. Quel que soit l’instant, quel que soit le sujet, immortalisez-le avec un niveau de détails à couper le souffle ! ° Plaisant à entendre:

Démarquez-vous avec le puissant double haut-parleur stéréo du Zenfone 8 Flip optimisé par les spécialistes audio de chez Dirac, afin de vivre une expérience plus riche et immersive. Le triple microphone fournit les meilleures performances audio qui soient pour vos vidéos.