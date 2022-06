La Nouvelle Corolla dévoilée par Toyota.

La nouvelle Corolla devient le premier modèle à recevoir la 5e génération de la motorisation hybride auto rechargeable du constructeur asiatique. Elle hérite aussi de 4 ans d’abonnement gratuit à Toyota Smart Connect.

Le monde de l’automobile ne cesse d’évoluer et depuis quelques années, le secteur tourne à la motorisation électrique qu’elle soit hybride ou totalement électrique. Nos voitures deviennent aussi de plus en plus connectées. Toyota le prouve ave cette nouvelle édition de sa mythique Toyota Corolla. Une Corolla qui devient la 12èmem génération de la marque autant dire que du temps est passé entre la première et cette dernière version.

La Nouvelle Corolla, hybride et design.

Pour cette nouvelle génération, Toyota a su innover et gâter un modèle qui s’est vendu depuis 1966 à plus de 500 millions d’exemplaires dans le monde. Ainsi, cette nouvelle génération la 12e hérite du tout nouveau système de moteur hybride de la marque. Une motorisation hybride auto rechargeable disponible en 1.8L et 2.0L.

Des moteurs qui offrent 140 ch et 196 ch. Le véhicule hérite aussi de nouveaux phares bi-LED. Il est même possible d’équiper le véhicule de feux de route adaptatifs (AHS).

Toujours plus connectée.

Cette nouvelle édition de la Toyota Corolla mise aussi sur la connectivité du véhicule et des services qu’elle propose. Ainsi, comme souligné plus haut, Toyota offre à tout achat d’une Corolla, 4 ans gratuits à son service Toyota Smart Connect.

Cette fonctionnalité permet au client de bénéficier du système intelligent et connecté donnant notamment accès à la navigation connectée dans le Cloud de manière permanente de sorte à recevoir les informations de roulage en temps réel sur le trafic.

Pour ce faire, le client pourra s’appuyer sur deux écrans installer sur la planche de bord. Un écran de 10.5 pouces multimédia qui servira pour l’instrumentation de la voiture. Il est même possible d’équiper la voiture d’un écran 12.3 pouces à la place de celui-ci.

Le conducteur pourra aussi bénéficier d’un nouvel assistant vocal pour exécuter certaines commandes. À noter que le client pourra aussi installer l’application MyT sur son smartphone pour piloter certaines fonctions de la voiture à distance comme l’ouverture des portes, la fermeture des vitres, régler la climatisation…

Enfin, pour les plus « nerveux » sachez que Toyota renouvelle l’expérience sportive sur cette 12e génération de Corolla en proposant une version GR SPORT. Cette dernière est équipée de jantes 18 pouces, d’un nouveau bouclier arrière avec une protection inférieure redessinée. L’intérieur bénéficie également d’un côté sport notamment au niveau des sièges qui bénéficieront du logo GR en relief dans l’appuie-tête.

Prix et disponibilité.

La nouvelle Toyota Corolla sera commercialisée en Europe au cours du premier trimestre 2023. Les prix varieront selon le type de motorisation et l’équipement intérieur et la finition extérieure choisie.

On peut supposer que cette nouvelle venue sera commercialisée dans des prix avoisinant le modèle actuel soit aux alentours des 25 000€.