PopuPiano, un clavier de piano connecté portable Bluetooth.

Avec PopuPiano, vous allez pouvoir apprendre la musique et surtout apprendre à jouer du piano n’ importe où avec votre smartphone, tablette. Une solution d’apprentissage pour le moins originale.

La jeune entreprise américaine PopuMusic Inc qui est basée à New York propose un clavier de piano pas comme les autres. Ce clavier relativement compact et qui se compose de deux octaves et demie a pour ambition de vous découvrir les joies du piano et de vous apprendre à en jouer.

PopuPiano, un clavier Bluetooth pour apprendre à jouer du piano.

Autant vous dire que concrètement tout est dit dans le titre. Effectivement, cet appareil a pour vocation de vous permet de passer du statut de novice à celui de professionnel de la création de morceaux grâce à une nouvelle approche de l’apprentissage.

Pour ce faire, l’entreprise a conçu un clavier composer de touche de piano sous forme d’un clavier LED. En effet, associé à une application disponible pour votre tablette ou votre smartphone, il vous sera possible d’apprendre à jouer de la musique en suivant le guide sur l’application. En outre, les concepteurs soulignent que son PopuPiano regroupe mélodie, accords et rythme.

Un piano connecté chez Yamaha ! Des salons comme celui de l’IFA de Berlin est souvent l’occasion pour les grandes marques de proposer et de présenter leur savoir-faire. C’était le cas chez Yamaha avec que un piano à…

De plus, l’appareil est doté d’un « Chord Pad » qui vous permet de jouer plus de 100 accords et instruments d’un simple toucher.

Par ailleurs, détail intéressant, l’application propose différents sons de piano, de la sorte, il vous sera possible non seulement d’apprendre à jouer du piano et sortir des mélodies comme celle de « Intouchable » ou « Adèle ». De plus, outre la partie apprentissage l’application propose égaleent des « jeux » qui ont pour objectif de vous familiariser avec le touche du clavier et apprendre ainsi à jouer de mieux en mieux.

Du Bluetooth pour plus de facilités.

Afin d’être le plus transportable possible et permettre une mise en place facile, le clavier est équipé de Bluetooth. Ainsi, il suffira d’appairer le clavier à votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone pour que celui-ci soit prêt à être utilisé.

Prix et Disponibilité.

Le clavier est actuellement disponible sur le site de fonds participatifs IndieGogo et est commercialisé au prix de 225€. À noter que pour ce prix spécial IndieGogo, vous aurez droit au clavier, mais aussi à sa sacoche de rangement. Les premières livraisons sont prévues pour juin 2022. Sachez que le projet a déjà atteint au moment on écrit cette news 3274% de son objectif de financement.