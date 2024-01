OpenSwim Pro : La Nouvelle Révolution de SHOKZ dans l’Univers des Casques à Conduction Osseuse

SHOKZ, connu pour ses casques à conduction osseuse, présente l’OpenSwim Pro. Ce casque de sport hybride, compatible Bluetooth et MP3, et étanche est une première pour la marque, marquant une étape significative dans l’évolution de leurs produits.

La marque SHOKZ, a fait de la conduction osseuse sa spécialité. La marque propose en effet différents casques sans fil intégrant cette technologie qui permet d’écouter vos morceaux préférés tout en étant attentifs aux bruits qui vous entourent. Nous avions déjà eu l’occasion de tester les produits de la marque. Avec ce nouveau casque, SHOKZ connu pour son expertise et sa qualité, se positionne une fois de plus comme un leader dans le secteur audio sportif.

L’OpenSwim Pro : Une Conception Innovante pour les Sportifs

L’OpenSwim Pro est un casque conçu pour les sportifs exigeants. Avec son design à oreilles libres et son poids plume, ce casque se distingue par sa polyvalence et son confort. Adapté à la natation grâce à sa résistance à l’eau (norme IP68), il s’adapte aussi parfaitement à d’autres activités sportives telles que le vélo ou la course à pied. Sa conception en nickel-titane et silicone souple garantit un port agréable, même en combinaison avec un bonnet et des lunettes de natation.

A relire : Test : Shokz OpenComm UC : Le N°1 des casques à conduction osseuse pour vos réunions. Dans l’univers des casques à conduction osseuse, Shokz est une entreprise bien connue des initiés. En effet, ce constructeur propose des casques de sport utilisés par de nombreux sportifs pour des raisons…

Performance Audio et Technologie Avancée du OpenSwim Pro

L’OpenSwim Pro intègre la technologie audio PremiumPitch 2.0+ offrant une meilleure qualité sonore. Ce casque propose trois modes d’égalisation (natation, booster de voix, et standard), adaptés aux différentes utilisations sportives. Avec ses deux micros et sa capacité à réduire le bruit et l’écho, l’OpenSwim Pro assure également une communication téléphonique claire et nette.

La Polyvalence et la Fiabilité du OpenSwim Pro

L’OpenSwim Pro de SHOKZ offre une étanchéité IP68, permettant une immersion jusqu’à deux mètres d’eau pendant deux heures. Pour ce qui est de son autonomie, la marque annonce jusqu’à 9 heures. Il est en outre doté d’une solution de charge rapide. De plus, grâce au Bluetooth v5.3 et à l’appairage multipoints, les utilisateurs peuvent facilement basculer entre différents appareils.

Prix et Disponibilité.

Le casque OpenSwim Pro sera disponible dans le courant de l’année 2024.