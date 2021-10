ScanWatch Horizon, une nouvelle variant chez WITHINGS.

Avec cette nouvelle ScanWatch Horizon, le constructeur français qui a fait de la santé connectée sa spécialité propose une nouvelle variante de sa montre connectée de santé la ScanWatch au look des montres classiques de plongée.

Dans l’univers des montres connectées, on pourrait pour ainsi dire qu’il y a 2 voire 3 catégories. Les montres high-tech futuristes, comme l’Apple Watch, qui font penser à un produit high-tech et puis celles qui ont décidé de jouer la carte du design et du classique et qui reprend les codes des bijoux.

ScanWatch Horizon, retour aux sources avec de la modernité.

Avec cette nouvelle montre connectée ScanWatch Horizon, la marque propose une nouvelle montre connectée hybride qui peut se permettre d’aller sous l’eau. En effet, cette nouvelle venue est étanche jusqu’à 100 mètres (10 ATM). Une montre qui a été conçue dans un boîtier en acier inoxydable brossé. Elle est équipée d’un verre saphir, plat, résistant aux rayures et avec un revêtement antireflet 3 couches.

A lire également :Withings Scanwatch Rose Gold ! La Withings Scanwatch Rose Gold devrait sortir prochainement en version « Rose Gold » ! Une version qui de par son ton est avant tout orientée vers la gent féminine. Pour l’occasion,…

À noter que le cadran pour ce modèle est un cadran rond de 43 mm.

Ainsi, outre son design qui fait penser aux montres de plongées, elle en offre également les fonctionnalités. Par exemple, elle est équipée d’une lunette rotative et d’index luminescents. En outre, elle reprend les fonctions de la ScanWatch avec notamment l’enregistrement d’un ECG de grade médical, la mesure de la saturation en oxygène dans le sang, et un suivi détaillé de l’activité ainsi que du sommeil. Des fonctions rendues possibles grâce au capteur PPG intégré dans la ScanWatch Horizon. De même pour la saturation en oxygène dans le sang qui est rendue possible grâce au capteur SpO2 intégré.

Pour Mathieu Letombe, directeur général de WITHINGS :

« ScanWatch Horizon illustre notre stratégie de rendre disponible au plus grand nombre une technologie de pointe de grade médical pour permettre à chacun de prendre soin de sa santé, sur le long terme. En réinterprétant à notre manière ce grand classique de la tradition horlogère, nous voulons montrer qu’il n’est désormais plus nécessaire de sacrifier l’allure au profit d’un suivi de qualité de sa santé. »

La marque souligne aussi que ce modèle est un hommage aux montres de plongée qui sont apparues dans les années 1920.

Prix et Disponibilité.

ScanWatch Horizon est disponible au prix de 499,95€ et est vendue en bleu ou vert, et avec un bracelet en grosses mailles et un bracelet FKM.