La marque Kenwood vient de dévoiler les M-925DAB, M-725DAB et M-525DAB. Il s’agit de trois nouveaux produits qui entrent dans la gamme audio de la marque dans la catégorie des microchaînes hi-fi. De quoi venir mettre un peu de musique dans votre salon.

Kenwood revient une fois de plus sur le devant de la scène audio grand public à l’occasion de l’IFA de Berlin pour présenter une nouvelle gamme de microchaînes hi-fi intégrant les dernières technologies du moment.

M-7000S-S microchaîne hi-fi intelligente Kenwood Wi-Fi et Bluetooth. Kenwood sort sa microchaîne hi-fi M-7000S-S. Une microchaîne hifi qui trouvera sa place dans votre salon et qui se veut connectée en Wi-Fi et Bluetooth pour offrir encore plus de possibilités digitales.

M-925DAB et M-725DAB, le haut du panier.

Ces deux modèles qui sont proposés par Kenwood proposent une nouvelle solution audio pour le salon avec un système tout-en-un au design sobre, rectangulaire équipé d’un écran d’affichage frontal (écran couleur TFT de 6,1 cm) qui permettra d’avoir diverses informations concernant la source audio sélectionnée, le volume… Le tout dans un écrin en aluminium.

Au cœur de ces microchaînes hi-fi on retrouve un ampli de 2 x 50 watts pour le M-925DAB et 2 x 25 watts pour le M-725DAB. Pour ce qui est des sources audio disponibles, le consommateur aura le choix entre la radio numérique DAB+ et la radio FM traditionnelle ou encore la lecture de fichiers audio type MP3 depuis une clé USB ou un disque dur externe USB.

En outre, les deux microchaînes hi-fi M-925DAB et M-725DAB sont équipées de Bluetooth ce qui permettra d’y associer smartphone, tablette pour diffuser vos playlist et stream audio préféré.

M-525DAB, une microchaîne hi-fi d’entrée de gamme.

Cette dernière proposée par Kenwood est le modèle d’entrée de gamme dirons-nous. Globalement elle reprend les mêmes fonctionnalités que ses deux grandes sœurs telles que la radio numérique DAB+ et la radio FM traditionnelle, le Bluetooth et l’USB.

On notera au passage que cette dernière est moins puissante avec un ampli de 2 x 7 watts et le fait qu’elle est légèrement plus petite que les deux autres modèles.

Les trois microchaînes hi-fi sont fournies avec deux enceintes audio Bass reflex à 2 voies.

Prix et Disponibilité.

Les deux microchaînes M-925DAB et M-725DAB seront disponible en noir ou argenté, et la M-525DAB en noir, à partir d’octobre 2022 aux prix respectifs de 299 € pour la M-925DAB, 229€ pour la M-725DAB et 179€ pour la M-525DAB.