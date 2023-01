Subwoofer KC62, KEF lance la finition Gris Titane.

Avec le subwoofer KC62 en finition Gris Titane, KEF renouvelle l’expérience de proposer une profondeur sonore pour les mélomanes tout en ajoutant une nouvelle touche de design avec une couleur qui conviendra à certains intérieurs sur son caisson de basses.

KEF, une entreprise britannique de haute-fidélité, a récemment lancé une nouvelle finition pour son caisson de basses actif subwoofer KC62 : Gris Titane. Avec ce nouveau coloris, la marque spécialiste de l’audio de qualité offre une alternative élégante aux finitions traditionnelles noir et blanc actuelles.

Subwoofer KC62, toujours aussi puissant, mais en gris.

Le KC62 est un caisson de basses actif doté d’une puissance de sortie de 200 watts, conçu pour offrir des basses profondes et dynamiques. Il est muni d’un haut-parleur d’une taille de 8 pouces et est doté d’une membrane en fibre de verre.

Ce système permet de reproduire des basses de haute qualité même à des niveaux élevés. Le caisson de basses est également équipé d’un filtre passe-bas réglable, permettant à l’utilisateur de personnaliser les basses selon ses préférences.

La finition Gris Titane ajoute une touche de sophistication au design épuré du KC62. KEF nous fait savoir que ce nouveau coloris est fabriqué à partir d’une peinture en poudre haute résistance, qui est résistante aux rayures et aux chocs. Ainsi, le caisson de basses restera en parfait état même après des années d’utilisation.

Un Subwoofer polyvalent.

Le KC62 Gris Titane est compatible avec tous les systèmes de son surround domestiques et peut être utilisé aussi bien avec des enceintes de la gamme KEF que des enceintes d’autres marques. De plus, la marque souligne qu’Il est également compatible avec les systèmes de streaming tels que Tidal, Spotify, et Apple Music.

Prix et Disponibilité.

Ce nouveau Subwoofer KC62 est d’ores et déjà disponible sur le site de la marque et est proposé au prix de 1699€.