Nouvelle Cisaille Polyvalente S20 Husqvarna Aspire™ : Révolutionnez l’Entretien de Votre Jardin.

Cette nouvelle Cisaille Polyvalente S20 Husqvarna Aspire™ vient grossir un peu plus la gamme Aspire™ du constructeur Husqvarna et apporte une nouvelle solution dans le domaine de l’entretien des jardins.

L’innovation et la performance sont cruciales pour répondre aux attentes des amateurs comme des professionnels. Husqvarna, leader reconnu pour la qualité et l’ingénierie de ses équipements, étoffe encore un peu plus sa gamme de produits dédiés au jardinage Husqvarna Aspire™. Une gamme d’appareils qui permet d’utiliser les mêmes batteries et qui son sans fil.

Cisaille Polyvalente S20 Husqvarna Aspire™, Un Outil hybride pour les petites finitions ?

La Cisaille Polyvalente S20 Husqvarna Aspire™ n’est pas un simple outil de jardin ; c’est une révolution dans l’univers de l’entretien des espaces verts, nous fait savoir le constructeur. Certes, il s’agit là d’une phrase type de marketing. Alors, cette cisaille électrique de petit format est équipée d’un système de batterie portable de quoi avoir plus de liberté dans le travail de jardin. En outre, elle est équipée d’un accessoire coupe-herbe et d’un accessoire taille-haies. De quoi faire offre une solution tout-en-un pour tailler l’herbe avec précision et sculpter les buissons ou les haies.

A relire : Husqvarna Automower 310E NERA, le nouveau robot tondeuse connectée d’Husqvarna. Avec ce nouveau Husqvarna Automower 310E NERA, la marque propose une nouvelle solution pour tous les propriétaires de pelouses jusqu’à 1000 m². Une solution qui leur permettra de tondre leur pelouse à…

Design et Maniabilité

Cette nouvelle cisaille reprend les codes de la marque à savoir un design noir avec des détails orange. Les codes couleur de la marque. La cisaille est dotée d’une interface digitale intelligente, avec son bouton-poussoir pour allumer et éteindre le moteur. Pour économiser la batterie,

Avec l’ajout d’une perche télescopique, compatible avec les deux accessoires, la cisaille promet une portée étendue et une ergonomie adaptéepour les différents trvaux de jardin concernant les haies, buissons…

Un Design Intuitif et une Compatibilité Universelle de la Batterie

Le design de la cisaille Husqvarna Aspire™, caractérisé par ses couleurs noire et orange, n’est pas seulement esthétique, mais également fonctionnel. Les points de contact sont facilement identifiables, guidant l’utilisateur pour une expérience simplifiée. L’interface digitale intelligente, avec son bouton-poussoir pour allumer et éteindre le moteur, ainsi que l’indicateur de l’état de la batterie, souligne l’engagement de Husqvarna à combiner esthétique et fonctionnalité. De plus, la fonction d’arrêt automatique après trois minutes d’inactivité prolonge la durée de vie de la batterie, témoignant de l’attention portée à la durabilité.

Prix et Disponibilité.