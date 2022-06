OneNetbook T1, une tablette équipée d’un processeur Intel i7-1260P.

OneNetbook T1 est selon ses développeurs la première tablette équipée d’un processeur Intel i7-1260P de 12 génération. Une tablette polyvalente qui veut faire de l’ombre à certains modèles comme la Microsoft Surface.

ONE-NETBOOK est une entreprise américaine basée à Redmond. Avec cette nouvelle tablette, la marque veut proposer une solution pour tous les utilisateurs nomades en quête d’une tablette de qualité et performante.

OneNetbook T1, une tablette plus performante qu’une tablette Microsoft Surface ?

C’est en tout cas ce qui sort des premiers tests et benchmarks faits avec la OneNetbook T1 notamment avec 3Dmark. Cette nouvelle venue est équipée d’un processeur Intel i7-1260P et est accompagnée d’un processeur graphique Intel IRIS Xe 96EU. Pour ce qui est de sa mémoire vive, la tablette est équipée de 16 Go de mémoire LPDDR5 d’une fréquence de 5200MHz. On notera aussi la présence pour le stockage de ports PCIe 3.0 qui permettra de venir intégrer jusqu’à 2To de stockage, le tout en SSD.

Pour ce qui est de l’écran, le choix de la marque s’est porté sur un écran 13 pouces 2K offrant une résolution de 2160×1440 pixels. La tablette est également munie d’une caméra frontale de 2M/1080P. Pour ce qui est de la connectique, cette tablette OneNetbook T1 est dotée de deux ports USB-A 3.2, d’un port USB-C 3.2, d’un lecteur de carte TF d’une prise jack 3.5mm et d’un port mini HDMI.

Pour faire tourner le toute, une batterie de 12000mAh offre une autonomie de 6 heures et supporte le mode Fast Charging qui permet de charger la tablette en seulement une heure et demie pour 50%. En outre, la tablette est fournie avec une housse clavier qui vient se clipser via un connecteur magnétique.

Connectivité au top pour plus de débit.

Pour ce qui est de la connectivité de cette tablette OneNetbook T1, le constructeur assure avec du Wi-Fi 6 802.11ax doubles bande 2.4GHz et 5GHz.et du Bluetooth 5.0. Le tout est accompagné de Windows 11 pour un poids de 975 grammes et une taille de 306mm x 217mm x 9.8mm.

Prix et Disponibilité.

La tablette OneNetbook T1 est proposée au prix de 1119$ pour la version 1240P 16Go/512Go. Les premières livraisons sont prévues pour aout 2022. Actuellement disponible avec une remise sur le site d’Indiegogo.