HyperX ChargePlay Duo, un chargeur sans fil pour vos manettes DualSense™.

HyperX, société spécialisée dans la fourniture d’accessoire lance son HyperX ChargePlay Duo. Ce nouveau venu entre dans la catégorie des chargeurs sans fil pour les possesseurs de manettes sans fil de PS5.

Si certains sont encore à attendre pour acheter une PlayStation 5 (alias PS5), donc on eu la bonne idée de s’y prendre tôt,très tôt pour acquérir la dernière console de jeu de salon de Sony. Et comme d’habitude, qui dit nouvelle console, dit forcément nouveaux accessoires. C’est donc tout naturellement que la société HyperX, grand spécialiste en la matière nous dévoile un nouveau chargeur pour les manettes de jeu.

HyperX ChargePlay Duo, recharger vos deux manettes en une fois.

Avec ce nouveau chargeur design et au style de la PS5, la société HyperX propose une nouvelle solution de charge pour recharger les manettes DualSense™ de Sony. Cerise sur le gâteau ce chargeur qui nécessite un câble pour se charger permet au joueur de simplement déposer non pas une, mais deux manettes simultanément sur son socle pour que celles-ci se chargent via le sans fil.

Le design du chargeur est assez proche du design de la PS5 et de son nouveau style. Ainsi, il est proposé en des teintes blanc/noir pour correspondre à l’apparence de votre console. Les zones de charge ont été disposées de manière à ce que les deux manettes de jeu Dual Sense viennent se déposer l’une en face de l’autre ce qui permet au passage de réduire l’encombrement à la fois en largeur, mais aussi en hauteur.

Par ailleurs, afin d’éviter toute casse ou instabilité, HyperX a décidé de lester son chargeur HyperX ChargePlay Duo de manière que même sans manette de jeu déposée dessus, le chargeur à son poids et restera stable sur son emplacement.

Bref une bonne solution qui évitera de voir les manettes trainer sur le meuble avec qui plus est un câble qui pend et qui pourrait être accroché ou mordu par le chien.

Prix et Disponibilité.

Le chargeur HyperX ChargePlay Duo est d’ores et déjà disponible au prix de 29$.