Plus de la moitié de la planète est connectée à Internet.

Alors que les opérateurs sont en passent de passer à la 5G, on apprend selon les dernières estimations de l’Union internationale des télécommunications, qu’un peu plus de la moitié de la population mondiale utilisait Internet à la fin de l’année 2019.

Voilà désormais 30 ans que l’internet est né ! Ainsi, au départ cela ne devait être qu’un réseau inter universitaire. Cependant, la toile Internet ou World Wide Web (d’où le WWW) s’est étendu à toute la planète.

Et si chez nous en Europe et dans d’autres pays développés la connexion internet semble être un du comme l’électricité, nous ne sommes que 53,6 % de la population mondiale à être connectés.

Pas le même internet partout ?

Effectivement, une fois de plus, les pays développés se sont très vite équipés. Par contre, pour les pays sous-développés il en est tout autre.

« La pénétration d’Internet sur la planète varie ainsi de 86,6 % dans les pays développés à 47 % dans les pays en voie de développement et elle descend même à moins de 30 % en Afrique. »

nous confirme Statista, cabinet d’étude et d’analyse.

Par ailleurs, les utilisateurs sont également de plus en plus connectés sans fil. Du moins, pour ceux qui sont équipés d’une connexion Internet. Ainsi, de nos jours, il n’existe aucun FAI qui propose une box dépourvu de Wi-Fi. De même, de plus en plus de personnes connectées à la maison le sont aussi via un opérateur mobile pour leur smartphone.

À noter cependant, que si les consommateurs ont un abonnement mobile pour leur smartphone, ceux-ci basculent le plus souvent possible vers le Wi-Fi. Que ce soit celui de la maison, des amis, des lieux publics ou de la famille lorsque cela est possible.

Enfin, sachez que l’Europe est le continent ou le pourcentage de personnes connectées est le plus élevé. Effectivement, pas moins de 82% de la population européenne est connectée à internet. Un chiffre élevé quand on sait que pour l’Asie et le Pacifique cela ne représente que 48.4%. Même les Amériques sont derrière nous avec 77.2% (lié notamment à l’Amérique du Sud). L’Afrique quant à elle a un retard considérable avec seulement 28.2% de la population connecté.