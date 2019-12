Nissan Charge, l’application pour smartphone pour charger votre voiture.

Nissan poursuit dans sa stratégie de simplifier le quotidien de ses clients roulants à l’électrique. Ainsi, l’application Nissan Charge est désormais fonctionnelle en France, mais aussi dans d’autres pays comme la Belgique, le Luxembourg, le Danemark et la Suède.

Bonne nouvelle pour tous les possesseurs de véhicule électrique chez Nissan ayant acheté un modèle électrique cette année. Ils vont pouvoir bénéficier de l’abonnement à Nissan Charge pendant 3 ans. Et ce gratuitement. À noter qu’il sera de même pour ceux qui vont acheter une Nissan électrique dans les années à venir.

Nissan Charge, une application multi plateforme pour charger sa voiture.

Avec l’application smartphone Nissan Charge, le constructeur offre une nouvelle solution aux clients qui peuvent utiliser différents filtres pour localiser la borne de recharge la plus adaptée.

En effet, outre le fait de localiser les bornes, celles-ci sont répertoriées sur plusieurs critères. Par puissance, par type de connecteur ou, plus simplement, en sélectionnant le modèle de sa Nissan Leaf.

Une fonction qui permettra de localiser automatiquement et de sélectionner les bornes compatibles avec votre véhicule.

L’application permet également de lancer et d’arrêter une recharge à distance sur les bornes proposant avec ce service. Enfin l’expérience des utilisateurs bénéficiera à chacun dans le développement du service : leurs notations permettent aux usagers de planifier leur voyage facilement et rapidement.

Une application qui permet de localiser pas moins de 140 000 bornes de recharge du réseau. L’application permettra de localiser les bornes en France, mais pas seulement.

« Nissan a déjà lancé cette application en Allemagne et en Italie. Aujourd’hui, l’offre s’étend à la France, la Belgique, le Luxembourg, le Danemark et la Suède, pour y faciliter la recharge rapide des véhicules 100% électriques Nissan. La fin 2019 et l’année 2020 verront l’expansion de Nissan Charge à l’Autriche, la Finlande, la Pologne, l’Espagne, la Suisse et les Pays-Bas. » fait remarquer le constructeur.