Le Nissan QASHQAI, troisième du nom, arrive.

Nissan lève le voile petit à petit sur ce qui sera sa troisième version de son Nissan QASHQAI, le crossover le plus vendu de la marque. Avec cette nouvelle version arrive plus de technologie et de connectivité avec ProPILOT et Navi-link.

Le monde de l’automobile ne cesse ces dernières années de se réinventer. Et en attendant l’arrivée de la 5G pour des véhicules encore plus connectés, les constructeurs poursuivent leur évolution technologique avec des véhicules de plus en plus connectés.

Nissan QASHQAI, troisième génération, plus de technologie.

Alors, Nissan n’échappe pas à la règle du « plus de technologie ». Ainsi, la marque nous annonce quelques améliorations sur cette nouvelle version du crossover qui sortira pour 2021. Une nouvelle version qui passera par le mode hybride notamment.

Ce nouveau venu héritera aussi de la nouvelle plate-forme CMF-C, un ensemble architectural et technologique de pointes. Ainsi, la structure du nouveau Nissan QASHQAI pèse 60 kg de moins que la version que propose actuellement Nissan. Par ailleurs, le constructeur confirme que le véhicule est 41% plus rigide.

Parmi les autres fonctions automobiles, on note :

de l’acier à très haute résistance (UHSS).

de nouvelles suspensions Macpherson à l’avant et à l’arrière.

amélioration de la configuration de la direction assistée.

Le moteur à essence inclut désormais un système d’hybridation légère ou mild-Hybrid.

premier modèle en Europe à bénéficier de la motorisation électrique e-POWER de Nissan.

Mais pour notre part ce qui nous intéresse c’est l’aspect connecté et interaction. Ainsi, ce nouveau modèle embarquera la dernière version du NissanConnect qui équipe depuis plus d’un an maintenant les véhicules de la marque. En outre, version hybride oblige, Nissan devrait proposer également son application NissanCharge qui permettra d’avoir un aperçu sur la capacité de charge et l’autonomie restante des batteries. En outre, l’application permet également de piloter la voiture à distance.

ProPILOT amélioré avec Navi-link.

Le dispositif ProPILOT devient bien plus qu’un simple régulateur de vitesse. En effet, il devient l’équivalent d’un copilote de rallye. En outre, elle apportera une meilleure assistance au conducteur dans un plus large éventail de circonstances.

En association avec Navi-link, le dispositif ProPILOT sera en mesure de gérer le contrôle de la voiture selon le trafic présent répertorié par le GPS connecté et ainsi anticipé et ralentir la vitesse selon le trafic.

De fait, lorsque la limitation de vitesse baisse sur une autoroute, il peut prendre en compte les informations de navigation sur les vitesses limites, afin de ralentir le crossover jusqu’à l’allure autorisée.

ProPILOT avec Navi-link sera disponible à partir de la finition intermédiaire « N-Connecta ». Plus de détails sur le nouveau Nissan QASHQAI seront publiés dans les semaines à venir.