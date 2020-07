MICHELIN Track Connect, une nouvelle application, plusieurs fonctions.

MICHELIN annonce une mise à jour de taille pour son application MICHELIN Track Connect. Une application qui propose désormais trois modes, selon que vous êtes équipés ou non de pneu MICHELIN Track Connect.

MICHELIN Track Connect, ça vous parle ? Non, alors il vous faudra aller relire notre article qui date déjà de mars 2018. Un article qui faisait état d’un nouveau pneu connecté proposé par Michelin. Un pneu doté de capteurs et destiné avant tout à tous ceux qui roulaient sur circuit.

Désormais, Michelin a décidé e séduire le grand public en proposant une nouvelle application dédiée à son concept de pneu connecté. Il existe trois modes pour cette application : mode loisir, mode Expert et mode Motorsport.

MICHELIN Track Connect, surveillez vos pneus facilement.

Le mode expert est vraiment celui qui sera le plus adapté à ceux qui opteront pour l’achat des pneus connectés du constructeur français. En effet, avec l‘achat de pneus connectables MICHELIN Pilot Sport CUP2 Connect ainsi que du kit MICHELIN Track Connect composé notamment de 4 capteurs et du boîtier central de connexion, les propriétaires de voitures de sport passent à la vitesse supérieure pour un plaisir de conduite accru.

Effectivement, associé le kit, les pneus et l’application en mode Expert, il sera possible de surveiller en temps réel les évolutions de la pression et de la température de ses pneus.

Une gamme de pneus connectés toujours plus grande.

Ainsi, le kit pour le mode Expert est commercialisé dans 18 pays, la solution MICHELIN Track Connect est d’ores et déjà disponible en mode Loisir dans 26 pays. L’application inclut également la présence de plus de 300 circuits.

Par ailleurs, Michelin souligne que sa gamme de pneumatique s’est agrandie. Désormais plus de 270 véhicules peuvent être équipés des MICHELIN Pilot Sport CUP2 Connect.