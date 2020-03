Les clients Toyota et Lexus profitent désormais de l’application Start Connect.

Dans un souci de rendre ses voitures encore plus connectées à ses clients, le groupe Toyota annonce que tous ses clients optant pour le financement « START Confort » bénéficieront des services John Paul avec Start Connect.

En effet,, Toyota Financial Services (TFS) vient de signer un partenariat avec John Paul pour créer un assistant digital qui facilite la vie des automobilistes. Un assistant que la marque a baptisé Start Connect au travers d’une application.

Le but ici pour Toyota est de fournir un service complémentaire pour ses clients possesseur des véhicules du groupe (clients Toyota et Lexus).

Start Connect ? Plus qu’une App, des services !

La marque nous fait savoir que :

« Grâce à un réseau de partenaires nationaux qualifiés, Start Connect propose aux automobilistes toute une sélection de bons plans, d’avantages ou encore d’accès prioritaires dans de larges catégories de services comme la billetterie, le voyage ou encore les services automobiles. Ainsi, le conducteur peut commander la livraison de son essence à domicile proposée par Tank you ou réserver sa place dans les cinémas Pathé et Gaumont en seulement quelques clics via son application. Le quotidien des automobilistes est aussi animé par des contenus personnalisés à travers des newsletters et des offres spéciales. »

La mise en place de ce service a pour objectif non seulement d’offrir des avantages « en nature » à ses clients. On pense notamment aux réductions. Mais surtout, l’objectif est de faciliter le quotidien de ses clients. Ainsi, la fonction Tank you permettra au conducteur de Lexus, de ne plus passer par la pompe, le service faire le plein de la voiture alors qu’elle est devant chez vous !

Toyota précise par ailleurs que le programme est accessible 24h/24 et 7j/7. Et que si l’application est avant tout digitale, il sera toujours possible de prendre contact par téléphone ou par email à une vraie personne physique qui sera son assistant.