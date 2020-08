EnBW équipe l’Allemagne de sa première route de recharge de batteries sans fil.

Le monde de l’automobile est en pleine mutation. Et le segment des voitures électriques tente de se faire sa place. En outre, il est en passe de devenir la prochaine génération de voiture. Fort de cela, EnBW vient de signer avec la société israélienne Electreon Wireless pour équiper l’Allemagne de sa première route de recharge de batteries sans fil.

Electreon Wireless est une entreprise israélienne qui s’est spécialisée dans les solutions et infrastructures électriques sans fil. L’entreprise vient de signer avec EnBW le géant allemand de la mobilité électrique.

Le but de ce partenariat est d’alimenter les lignes de bus qui relient le nouveau centre de formation EnBW dans le port du Rhin de Karlsruhe au réseau de transport public local. Le but final est de concevoir une ligne de bus sur laquelle il sera possible de recharger les bus.

Mais l’entreprise veut aller plus loin.

Effectivement, EnBW a pour objectif de concevoir une ligne de bus totalement équipée d’une solution de charge par induction. Et ce, d’ici 2021. Concrètement, cela signifiera que les bus électriques qui rouleront sur ce tronçon seront en mesure de rouler. Mais aussi de recharger tout en roulant sur la route.

Ce projet entre dans un projet global de l’entreprise visant à proposer une nouvelle alternative de transports publics plus vert et écologique.

Il sera alors possible de remplacer les bus diesel actuels par des bus électriques. Sans forcément avoir la nécessité de les recharger à un endroit bien précis. Ce qui permettra de ne pas perdre à la fois du temps et de devoir « bloquer » des bus, durant leur recharge.

À noter que de son côté, Electreon Wireless n’en est pas à ses débuts. De fait, la gamme de plates-formes d’Electreon comprend déjà des autobus électriques basés sur le stockage Super-Cap et des camions long-courriers à batterie électrique qui sont testés dans des projets en Suède et à Tel-Aviv.