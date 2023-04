Mercusys Halo H90X, la nouvelle solution Mesh de Mercusys.

Avec ses Mercusys Halo H90X, le constructeur Mercusys propose une nouvelle solution en matière de réseau domestique avec un système qui propose du Wi-Fi Mesh à la norme Wi-Fi 6.

Mercusys est une entreprise qui propose différentes solutions réseau dédiées au grand public. Nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion de vous présenter en test son système Mercusys Halo H80X. Cette fois la marque revient sur le marché avec une nouvelle solution pour ceux qui ont besoin de couvrir une large superficie dans la maison.

Mercusys Halo H90X, 6Gbps de transfert en Wi-Fi.

Ce nouveau kit Wi-Fi Mercusys Halo H90X se compose de deux boitiers qui selon le fabricant sont en mesure de couvrir jusqu’à 800m² de superficie en Wi-Fi. De quoi couvrir toutes les zones blanches dans votre maison. Les deux boitiers créent un seul et même réseau Mesh de sorte qu’il sera possible de passer d’un boitier Wi-Fi à l’autre en toute transparence pour l’utilisateur.

Ils sont équipés d’une solution Wi-Fi double bande 2.4GHz et 5 GHz et supportent les normes 802.11ax/ac/n/g/b/a ou si vous préférez jusqu’au Wi-Fi 6 tout en étant rétro compatible. Pour ce qui est des débits, Mercusys annonce un débit jusqu’à 6Gbps (4804 Mbps on 5 GHz, 1148 Mbps on 2.4 GHz). En outre, les boitiers sont en mesure de supporter jusqu’à 150 appareils connectés simultanément.

Interfaces et fonctionnalités.

Parmi les fonctions intégrées on retrouve les protocoles PPPoE /L2TP/PPTP. Ils intègrent également un Firewall SPI. Le Mercusys Halo H90X intègre également une solution MU-MIMO et supporte le OFDMA.

Niveau interface, on retrouve deux ports Gigabit LAN ainsi qu’un port WAN Ethernet 2.5Gbit. Le fabricant propose également une application pour smartphone qui permet également de configurer et administrer rapidement votre WiFi. Vous pouvez également gérer le temps et le contenu en ligne de vos enfants.

Prix et Disponibilité.

Le pack Mercusys Halo H90X est d’ores et déjà disponible au prix public indicatif 269,90 € TTC (pack de 2 bornes) et 399,90€ TTC (pack de 3 bornes).