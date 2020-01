Sonos attaque Google pour violation de brevet.

La société audio Sonos a lancé une action en justice contre Google. Le sujet de litige est des brevets sur l’usage de la technologie audio du multiroom.

L’information est arrivée par le New York Time qui a pris possession du litige entre les deux géants de la Tech ! Ainsi, ce ne serait pas moins de 5 brevets que Google aurait violés et exploités sans le consentement de Sonos.

La problématique serait l’exploitation de ces brevets par les enceintes connectées et intelligentes de Google. Une exploitation qui daterait de 2013 selon Sonos.

Cette exploitation serait en effet liée, au moment où Sonos aurait passé un accord avec Google pour l’intégration de la plate-forme Play Music de Google dans la plate-forme Sonos.

Sonos, pionnier du Multi-room audio.

De fait, Sonos fut précurseur en matière de solution audio multiroom sans fil. Et plus particulièrement au travers de Wi-Fi. Au départ, la marque proposait ses enceintes et un bridge pour relier le tout. Par la suite, Sonos a supprimé son bridge pour proposer des enceintes multiroom interconnectée.

Un accord qui ne posait pas préjudice au départ à Sonos, car Google ne fabriquait pas d’enceinte sans fil à l’époque.

Le PDG de Sonos, Patrick Spence, a avoué avoir noué des contacts avec Google pour un accord entre les deux parties, mais sans succès. Dès lors, il a décidé de porter l’affaire en justice. Par ailleurs, Google ne serait pas le seul à violer ces brevets. En effet, Amazon serait dans le même cas. Cependant, Sonos ne compte pas attaquer les deux géants des GAFA en même temps.

Avec cette mise en justice, Sonos souhaite faire bloquer les ventes des enceintes connectées, des smartphones et des ordinateurs portables de Google aux États-Unis. Si jamais Sonos obtient gain de cause face à Google, nul doute que le constructeur de solution audio multi-room ne trainera pas pour faire de même avec Amazon. Affaire à suivre donc…