Nouvelle gamme de solutions Poly Sync chez Poly.

Poly, société spécialisée dans les produits audio dédiés aux professionnels pour de la visio-conférence, annonce la sortie de sa nouvelle gamme de solutions Poly Sync. La marque dévoile les haut-parleurs Poly Sync 20, Poly Sync 40 et Poly Sync 60.

Avec l’arrivée du Covid-19, notre monde a dû s’adapter et le monde du travail a découvert à grande échelle, les possibilités du télétravail. Si certaines entreprises et dirigeants sont encore à l’époque du dinosaure et pensent qu’il faut que le personnel soit présent sur place au bureau pour s’assurer qu’il travaille, d’autres ont très vite compris les avantages du télétravail. Productivité, réduction des couts…

Mais pour cela, il faut aussi du matériel pour tout ce qui est réunion virtuelle et autres. C’est là que Poly intervient.

Haut-parleurs Poly Sync 20, Poly Sync 40 et Poly Sync 60.

Poly vient donc de dévoiler sa nouvelle gamme de haut-parleurs USB et Bluetooth qui permettront d’avoir un meilleur rendu sonore pour vos réunions virtuelles. Et ceci qu’elle se fasse à distance, chez soi, au bureau ou dans une salle de conférence.

Du plus petit au plus grand.

L’entrée de gamme Poly Sync 20 et Poly Sync 20+ est une enceinte audio Bluetooth avec une matrice à trois microphones. Une solution trois-en-un au son remarquable, puisqu’elle fait office de haut-parleur personnel, d’enceinte portable et de chargeur de smartphone.

« Un bouton programmable permet aux utilisateurs de personnaliser leur Poly Sync 20 avec leurs fonctions préférées comme la mise sur pause / lecture de musique, ou l’assistant vocal, depuis une seule touche. Le Poly Sync 20+ comprend un adaptateur USB BT600 pour différentes options de connectivité Bluetooth » souligne la marque.

Le Poly Sync 40 est un modèle plus grand doté d’un haut-parleur plus puissant. Par ailleurs, il est possible de connecter deux unités entre elles, sans fil. Il est également doté d’une batterie qui lui confère une autonomie de 20 heures.

Enfin, le Poly Sync 60, le plus grand haut-parleur de la famille Poly Sync, intègre toutes les fonctionnalités des Poly Sync 20 et Poly Sync 40, mais est conçu pour les grands espaces de réunion et les salles de conférence.

Il est doté d’une matrice de six microphones et des fonctionnalités LED intelligentes. En outre, il est doté de deux haut-parleurs. En outre, la solution peut automatiquement suivre les voix dans la salle de réunion.

Prix et Disponibilité.