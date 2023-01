Creative Zen Air, les nouveaux écouteurs intraauriculaires de Creative.

Avec ces nouveaux Creative Zen Air, le géant de l’audio de l’informatique Creative annonce l’arrivée à son catalogue d’une nouvelle paire d’écouteurs de type True Wireless pour les plus nomades d’entre vous.

Creative Technology est une marque mondialement connue pour ses produits audio, notamment ses lecteurs MP3, ses haut-parleurs et ses cartes son. Fondée en 1981 à Singapour, la marque a rapidement gagné en popularité grâce à ses produits innovants et de qualité supérieure.

A relire : Creative Sensemore Air, des nouveaux intra auriculaire. Creative nous a livré la semaine dernière la sortie de ses Creative Sensemore Air, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil True Wireless de type intra auriculaire. Un marché qui a explosé ces…

L’un des produits phares de Creative Technology est le lecteur MP3 Creative Zen, qui a été lancé en 2006. Depuis la marque n’a cessé d’évoluer et nous propose désormais ses nouveaux écouteurs intraauriculaires.

Creative Zen Air, suppression active du bruit et un mode ambiant.

Les écouteurs Creative Zen Air sont un accessoire audio conçu pour accompagner les lecteurs de médias portables de la marque Creative Technology mais pas seulement.

Ces nouveaux écouteurs, enfin, la nouvelle génération devrions nous dire se refait une jeunesse avec un nouveau design et un étui de chargement de poche. Une fois de plus, ils sont conçus pour offrir un son de qualité supérieure avec une réponse en fréquence étendue, une clarté accrue et une puissance accrue.

En outre, la marque annonce l’arrivée de deux modes de contrôle du bruit ; la suppression active du bruit et le mode ambiant pour une expérience d’écoute sans interruption.

Les écouteurs à proprement parlé se composent de haut-parleurs en néodyme de 10 mm. Des haut-parleurs qui selon le constructeur offrent des médiums clairs et bien équilibrés pour produire un rendu audio de haute qualité. Les écouteurs sont également munis de 4 microphones qui offrent une meilleure captation de la voix pour offrir à l’interlocuteur un son de meilleure qualité pour la voix.

Bluetooth, autonomie, et ultra léger.

Dédiés aux utilisateurs nomades, grâce à leur certification IPX4, ils pourront aussi convenir aux sportifs vu qu’ils sont résistants à la transpiration. Pour ce qui est de la connectivité sans fil, les Creative Zen Air s’appuient sur du Bluetooth 5.0 et supportent les profils A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) et HFP (Hands-free Profile) ainsi que les codecs SBC et AAC.

À noter que la portée des écouteurs va jusqu’à 10 mètres. On notera également au passage la compatibilité avec les assistants vocaux Siri et Google Assistant. Pour ce qui est de l’autonomie, Creative annonce pour ces écouteurs Creative Zen Air une autonomie allant jusqu’à 18 heures d’autonomie et leurs 6 heures de lecture sur une seule charge. À noter que boitier de rangement fait aussi boitier de charge et que ce dernier est compatible avec la norme Qi. Il suffira donc de le déposer sur un chargeur Qi pour que celui charge les écouteurs et se charge lui aussi.

Prix et Disponibilité.

Les Creative Zen Air sont lancés au prix promotionnel de 39,99€ et disponibles sur le site de Creative.