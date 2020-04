TREVI DJ 12E50 BT, le nouveau casque de la marque italienne.

Trevi nous annonce la sortie d’un nouveau casque sans fil Bluetooth. Ce nouveau casque entre dans la catégorie des casques supra auriculaire et a pour référence Trevi DJ 12E50 BT.

Avec le confinement actuel, il peut s’avérer parfois intéressant d’investir dans un casque audio sans fil. Soit pour s’isoler des autres, soit isoler son fils ou sa fille et ne plus devoir supporter son style musical qui ne correspond pas au sien.

Avec son nouveau casque Trevi DJ 12E50 BT, la marque italienne souhaite proposer une alternative sans fil qui viendra compléter l’offre de la marque et viendra certainement succéder au TREVI DJ 1200 BT.

Contre toute attente, ce n’est pas des écouteurs intra auriculaire sans fil que propose la marque italienne. En effet, ce marché est en pleine expansion et séduit fortement le consommateur. Pourtant, la marque italienne s’est orientée vers un marché plus « classique » ave ce nouveau casque qui entre dans la catégorie des casques supra auriculaire.

Trevi DJ 12E50 BT, un casque pas cher.

Alors, ce casque intègre du Bluetooth 5.0 pour un appairage aisé en toute simplicité avec votre smartphone. Proposé aux alentours de 30€, ce casque vous vous en doutez, ne possède pas de fonction haut de gamme de type réduction de bruit active ou une charge rapide en seulement une heure.

Cependant, il est malgré tout doté d’un micro intégré et pourra donc être utilisé pour vos appels téléphoniques ou pour Skype, WhatsApp… L’arceau en plastique est équipé de charnière au niveau des écouteurs. Ceci pour réduire l’encombrement du casque lors des déplacements. On notera également la présence d’un port jack 3.5mm qui permettra de venir raccorder le casque en filaire à toute source équipée d’un port jack 3.5mm et dépourvue de Bluetooth.

Par ailleurs, des coussinets de type cuir viennent équiper les deux écouteurs. De même un peu de mousse est placé sur la partie supérieure de l’arceau pour venir soulager votre crâne.

Trevi DJ 12E50 BT Casque numérique stéréo Hi-FI Bluetooth Casque Hi-Fi avec connexion Bluetooth

Microphone intégré.

Pliable pour un encombrement réduit

Bouton direct pour répondre aux appels et parler au téléphone.

Entrée auxiliaire pour connexion filaire avec sources audio