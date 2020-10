TW-E7A, TW-E5A, TW-E3A, les nouveaux écouteurs intra auriculaire sans fil de Yamaha.

Yamaha, acteur majeur dans le monde de la musique et plus particulièrement dans l’audio de salon vient de dévoiler sa nouvelle gamme d’écouteurs intra auriculaire. Une nouvelle gamme qui se compose de trois modèles : les TW-E7A, TW-E5A, TW-E3A.

Après Jabra et ses écouteurs Elite 65t, Elite Active 65t. Ou encore, Sennheiser et ses nouveaux écouteurs sans fil CX 400BT True Wireless c’est au tour de Yamaha de jouer dans la cour des grands.

TW-E7A, TW-E5A, TW-E3A, trois modèles pour des prix différents.

Ainsi, c’est désormais au tour de Yamaha de renouveler sa gamme d’écouteurs intra auriculaire sans fil. Tout d’abord, commençons par les nouveaux écouteurs True Wireless Yamaha TW-E. Ces nouveaux venus bénéficient du système de réduction de bruit active (ANC). En prime, Yamaha annonce l’intégration de la fonction « Listening Care », ainsi que du mode de son ambiant. Ils sont dotés du Bluetooth 5.0 avec support de l’aptX.

En outre, les écouteurs sont munis de zones tactiles qui permettent la gestion de certaines fonctionnalités. À l’épreuve de tous les climats, ces écouteurs TW-E7A reçoivent la certification IPX5. Ils sont dotés de transducteurs dynamiques de 6,2 mm.

Yamaha annonce une autonomie de 5 heures pour ces écouteurs qui sont accompagnés d’un boitier de rangement qui assure trois recharges supplémentaires. Offrant ainsi une autonomie totale de 20 heures. Enfin, le boitier de rangement est lui aussi sans fil et pourra être rechargé depuis un socle de charge à induction.

TW-E5A, les même, mais sans ANC.

Les nouveaux écouteurs True Wireless TW-E5A présentent les mêmes caractéristiques que les TW-E7 excepté la réduction de bruit active ainsi que la recharge sans fil du boîtier. Ils profitent d’une autonomie de 6h30.

Les nouveaux écouteurs True Wireless TW-E3A intègrent le mode « Listening Care ». Ainsi qu’une autonomie de 6 h et des transducteurs de 6 mm.

Les TW-E7A sont déclinés en blanc et noir et les TW-E5A et TW-E3A en quatre coloris : blanc, noir, rose poudré, bleu gris.

Prix et disponibilité.

Les écouteurs TWE3 seront proposés au prix public indicatif : 129 €TTC. Les TWE5 au prix public indicatif : 179 €TTC. Les TWE7 au prix public indicatif : 249 €TTC. Ils seront disponibles au mois d’octobre 2020.