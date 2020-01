Motorola Tech3, des nouveaux écouteurs sans fil True Wireless 3-en-1.

Motorola a dévoilé quelques jours avant le salon une vidéo de présentation pour ses nouveaux écouteurs sans fil connectés les Motorola Tech3. Des écouteurs compatibles avec Alexa et qui interagissent avec vos objets connectés.

Avec un marché pleinement saturé par la concurrence, pas facile de se différencier en matière d’écouteurs sans fil intra auriculaire audio True Wireless. Et pourtant, Motorola semble y être parvenu avec la sortie de ses écouteurs Motorola Tech3.

Motorola Tech3, sans-fil ou filaire pour toutes les situations.

Effectivement, au premier abord, ces écouteurs intra auriculaire de Motorola ressemble à tous les autres écouteurs du marché. Cependant, la marque a été plus loin que la concurrence dans sa réflexion.

Tout d’abord parce qu’il s’agit d’écouteurs sans fil True Wireless, mais qui peuvent être raccordés via un cordon. Soit par exemple pour le sport. Mais le mieux, c’est qu’une fois interconnecté avec le câble, il est possible de venir ajouter un second câble qui offre un connecteur jack. De la sorte, vos écouteurs Motorola Tech3 sans fil True Wireless se transforment en écouteurs filaires équipés d’une prise jack 3.5mm.

Une gestion complète depuis une App et connectée à vos assistants.

Deuxièmement, parce que ces écouteurs peuvent être gérés depuis une application à installer sur le téléphone. Cette application permettra notamment de gérer des profils utilisateurs sur le type de rendu sonore que l’utilisateur veut. Des basses plus profondes pour de la musique techno ou un son plus cristallin pour des musiques plus acoustiques.

En outre, l’application permettra également de géo localiser les écouteurs. Une fonction qui sera appréciée par les plus distraits.

Enfin, dernier détail, mais non des moindres pour les plus férus de gestion et de contrôle, la compatibilité des assistants connectés. De fait, les écouteurs sont compatibles avec Amazon Alexa. Contrôler les appareils de la maison intelligente, gérer les calendriers, obtenir les mises à jour météorologiques. Autant de fonctions possibles au son de la voix.