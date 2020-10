Gemini, les nouveaux écouteurs haut de gamme de Devialet.

La marque Devialet, spécialisée dans l’audio de qualité et de hauts standings vient de dévoiler des écouteurs intra auriculaire de type True Wireless.

La marque qui n’a plus rien à prouver en matière de qualité audio et pourtant, elle vient nous surprendre en proposant Gemini, des écouteurs intra auriculaire haut de gamme et de qualité audio HD pour un prix qui s’aligne sur celui de la concurrence haut de gamme comme Sony, Apple…

Gemini, l’audio pure directement dans vos oreilles.

Alors, pour le coup, grosse surprise de la marque. De fait, alors que nous connaissons la marque pour son enceinte dont la qualité audio est au top, elle propose cette fois des écouteurs sans fil.

Et pas n’importe quels écouteurs. En effet, la marque s’attaque à un marché qui fonctionne plutôt bien. Ce marché c’est celui des écouteurs intra auriculaire de type True Wireless. Bref, la marque a donc décidé de venir faire concurrence à Apple, Sony et autres marques qui proposent des écouteurs sans fil haut de gamme.

Niveau design d’abord.

La marque propose des écouteurs relativement compacts et qui reprennent les mêmes codes que son enceinte Phantom. En outre, chaque écouteur est doté du logo de la marque. Pour convenir à toutes les oreilles, il est possible de choisir parmi différents embouts en caoutchouc.

Un peu d’aspects techniques maintenant.

Alors, sur ce point pas de compromis. La marque a tout d’abord opté pour du Bluetooth 5.0 et une puce Qualcomm qui offre qui plus est le support du protocole aptX. Les écouteurs sont par ailleurs dotés de la fonction ANC (réduction de bruit active) maison qui plus est.

Pour ce qui est de l’autonomie des écouteurs, Devialet annonce 24H d’autonomie, soit plus d’une journée d’écoute en totale immersion. Jusqu’à 6 heures d’écoute en une seule charge.

Par ailleurs, les écouteurs sont équipés de bouton tactile tout-en-un : enclenchez les modes ANC* et transparence, activez votre assistant vocal, lancez ou interrompez votre musique, passez au morceau suivant ou répondez à vos appels.

Enfin, usage extérieur oblige, les Gemini sont certifiés IPX4 contre les éclaboussures et les gouttes d’eau.

Le plus intéressant dans l’histoire est l’addition aux écouteurs de l’application maison Devialet à installer sur votre smartphone. Celle-ci vous permet un contrôle total des paramètres des écouteurs.

Prix et disponibilité.

Les Gemini sont actuellement disponibles uniquement en noir et sont proposés au prix de 299€. Les frais de livraison depuis leur site sont offerts. Les premiers écouteurs seront disponibles fin novembre.

Lien du site officiel : https://www.devialet.com/fr-fr/true-wireless-earbuds/gemini/