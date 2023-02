Echelon Airpods Pro (2nd Gen) Case, la solution pour habiller votre étui d’Airpods.

La marque Mujjo présente « Echelon Airpods Pro (2nd Gen) Case ». Comme son nom anglophone l’indique il s’agit en fait d’un étui pour le boitier de rangement de vos écouteurs sans fil Airpods Pro (2e génération). Une solution pour rendre ce boitier plus design ou plus chic.

L’entreprise Mujjo a fait de l’accessoire pour les produits Apple sa spécialité. Coque en cuir pour iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13…Cette fois la marque s’intéresse à un autre produit d’Apple l’étui des Airpods Pro.

Echelon Airpods Pro (2nd Gen) Case, plus de look.

Bon, il faut l’avouer, en matière de boitier pour Airpods Pro, et de manière générale pour un grand nombre de boitiers d’écouteurs sans fil, les constructeurs ne réfléchissent pas beaucoup pour que celui-ci soit esthétiquement beau. Tant qu’ils sont en mesure de ranger les écouteurs et de leur fournir de la batterie c’est suffisant. Et sur ce point Apple n’échappe pas à cette règle.

A relire : AirPods Pro, les nouveaux écouteurs « True Wireless » d’Apple. Apple serait en passe de dévoiler au monde une nouvelle version de ses écouteurs AirPods qui ne seraient pas vraiment des AirPods 3, mais plutôt les AirPods Pro. Des écouteurs qui devraient…

C’est là qu’intervient Mujjo avec son Echelon Airpods Pro (2nd Gen) Case. Il s’agit en fait d’une coque en cuir qui viendra recouvrir le boitier d’Apple pour lui donner un look plus raffiné en optant pour un revêtement cuir. La marque souligne au passage que ce cuir est écoresponsable et issu d’un tannage végétal vieilli magnifiquement, classé Or pour les normes environnementales.

En outre, Mujjo a équipé sont Echelon Airpods Pro (2nd Gen) Case d’une fixation qui permettra de venir fixer vos clés dessus ou encore de venir fixer le boitier à votre ceinture. La marque annonce aussi la présence d’un bouton en cuir moulé et découpé pour une utilisation facile du bouton de synchronisation.

Évidemment, ce revêtement en cuir n’altère pas la possibilité au boitier de se recharger via un chargeur sans fil QI. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont comme Accessoires sans fil un chargeur qi pour déposer leur smartphone ou leurs écouteurs dessus.

Prix et Disponibilité.

La coque pour Écouteurs sans fil Echelon Airpods Pro (2nd Gen) Case de Mujjo est proposée au prix de 39€.