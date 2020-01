Des indiscrétions lèvent le voile sur le Canon EOS R5.

Depuis un moment, des rumeurs concernant le futur Canon EOS R5, un appareil photo Full Frame sans miroir circulaient sur la toile. Cette fois Canon Rumors a reçu des informations plus complètes sur le futur appareil que devrait sortir Canon.

Le monde de la photographie garde toujours la main dès qu’il faut pouvoir faire des photos de qualité sous certaines conditions. En effet, si les smartphones « remplacent » de plus en plus les APN compacts, ils sont loin encore de rivaliser avec les reflex ou bridges numériques.

Par ailleurs, ces appareils deviennent toujours de plus en plus performants, mais aussi de plus en plus connectés.

Canon EOS R5, la crème de la crème ?

Alors, certes, il faudra attendre la sortie et l’annonce officielle de Canon sur cet appareil qui fait parler de lui depuis quelques semaines. Quelques fuites par-ci par-là sont apparues sur la toile.

Cependant, il semblerait que le site Canon Rumors ait obtenu de nouvelles informations techniques qui sont fournies depuis une personne bien placée. Ce qui laisse croire à la véracité de ces informations.

Dès lors, il serait fortement possible que le nouvel appareil de Canon, le Canon EOS R5, soit doté d’un capteur CMOS de 45Mpixels équipé d’une stabilisation d’image intégrée (IBIS). En outre, selon cette source, l’appareil ne se limiterait pas à 5 arrêts de stabilisation. Il serait en mesure de monter cette stabilisation à 7 voire 8.

De plus, l’appareil photo serait en mesure de faire des vidéos en 8K. Le tout enregistré en format RAW à 30 fps. De même, le Canon EOS R5 pourra prendre des vidéos 4K à 120 fps.

Du Wi-Fi, mais du double bande !

En effet, selon les rumeurs, ce futur Canon EOS R5 sera doté d’une puce Wi-Fi. Wi-Fi qui permettra le transfert directement vers du Cloud en ligne ou pour partager la photo. De même, associé à un smartphone, ce dernier servira de télécommande. Détail intéressant, le Wi-Fi sera double bande. Il permettra une connexion aussi bien sur un réseau en 2.4GHz que sur un réseau en 5 GHz.