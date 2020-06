Plus d’un milliard d’abonnés à la 5G d’ici 2023.

La 5G devrait être LA prochaine norme qui nous fera évoluer dans l’ultra connecté mobile. Ainsi, selon le dernier d’Ericsson Mobility Report, il y aura un milliard d’abonnés à la 5G en 2023.

Alors que la 5G cartonne en Corée du sud, qu’en Europe certains restent sceptiques et se méfient des ondes, la 5G a encore de belles années devant elle. Pour rappel, la technologie offre des débits impressionnants qui permettraient presque même de se passer de ligne fixe.

Et malgré la problématique Huawei et la guerre que se livre la Chine et les USA, Nokia et Huawei…la 5G suit son chemin.

5G, le milliard d’abonnés à l’horizon 2023.

C’est en tout cas ce qu’affirme le dernier Ericsson Mobility Report. En effet, selon cette analyse, la 5G devrait décoller dès l’année prochaine pour atteindre en 2023 le milliard d’abonnés. Selon cette étude, plus de 900 millions d’abonnés seront basés en Asie-Pacifique alors qu’environ 193 millions et 188 millions sont respectivement prévus en Amérique du Nord et en Europe.

Un nombre d’abonnés qui pourraient atteindre 2.8 milliards d’ici la fin de 2025. Des abonnés qui pourraient couvrir à eux seuls 30% du marché des clients data mobile.

En outre, si la 5G est utilisée par autant d’abonnés, on peut peut-être aussi se soucier d’un point important. Celui des villes connectées et du segment de l’automobile. En effet, le secteur de l’automobile devrait être fortement intéressé par l’ajout de 5G dans les voitures. À la fois pour une migration vers les voitures autonomes, mais pas seulement. De fait, avec une connexion 5G au cœur de nos voitures, il sera possible de comptabiliser par exemple plus facilement et plus vite le trafic. De plus, la 5G permettra aux constructeurs automobiles de proposer des services supplémentaires et d’avoir une meilleure vision sur votre véhicule. Ainsi, votre véhicule pourrait être doté de capteurs capables d’envoyer des informations en direct au siège central de la marque.

Autant de possibilité, mais pour cela, il faut qu’en Europe, la 5G évolue plus vite qu’actuellement. En effet, actuellement, l’offre de 5G est faible. La Belgique propose de la 5G, mais celle-ci ne semble pas encore proposée des débits impressionnants. Pour la France, il faudra attendre la fin de l’année.