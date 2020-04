Nokia AVA 5G Cognitive Operations, la nouvelle solution de Nokia pour les réseaux 5G.

Nokia n’a de cesse de grappiller des parts de marché a ses concurrents pour le déploiement de solutions 5G. Pour motiver les opérateurs à la prendre comme premier choix, l’entreprise annonce le lancement de Nokia AVA 5G Cognitive Operations. Une solution qui a pour objectif d’améliorer les réseaux 5G en optimisant le trafic et le QoS.

Dans un monde qui devient de plus en plus connecté et dans lequel les entreprises sont de plus en plus impactées par la connectivité de leur business, il est important d’avoir un réseau solide.

Avec l’arrivée de la 5G, de nouvelles opportunités s’ouvrent aux entreprises. Aux entreprises, mais aussi aux états qui vont pouvoir déployer des solutions de « Smart Cities » au en français « villes connectées ».

Fort de ce constat, Nokia annonce le lancement de Nokia AVA 5G Cognitive Operations.

En effet, au de la de la fourniture du réseau 5G, Nokia veut offrir un service de monitoring pour ses clients opérateurs. Ainsi est né ce projet qui apporte les connaissances en matière d’IA de Nokia qui seront utilisées pour informer la création de tranches de réseau et aider les FSC à respecter les accords de niveau de service (SLA) pour les réseaux 5G et les services d’entreprise à grande échelle.

Effectivement, aux dires de Nokia :

Les dégradations de service peuvent être prévues et prévenues jusqu’à sept jours à l’avance. Et résolues jusqu’à 50 % plus rapidement grâce à l’IA.

La solution fournira aux fournisseurs de services de communication des informations. Informations qui les aideront à créer des tranches. Et à s’assurer qu’ils respectent les accords de niveau de service (SLA) qu’ils se sont engagés à respecter.

Ainsi, selon Nokia, les premiers tests effectués avec ses partenaires font états que ses clients qui ont testé le service ont constaté une réduction de 20 % des plaintes des clients. Et une réduction de 10 % des visites coûteuses sur site.