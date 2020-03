Nokia 8.3 5G, le premier smartphone 5G chez HMD Global !

Alors que le confinement imposé par le gouvernement suite au Covid-19 est d’application, l’entreprise HMD Global ne reste pas pour autant inactive. Ainsi, elle annonce la sortie de son tout premier smartphone 5G, le Nokia 8.3 5G.

Avec cette pandémie à laquelle l’Europe doit faire face, l’économie est actuellement quelque peu au ralenti. Cependant, cela n’empêche pas les entreprises d’avancer. C’est notamment le cas chez HMD Global qui vient d’annoncer cette semaine, l’arrivée de nouveaux smartphones.

Parmi ce nouveau lot de smartphones, la marque a levé le voile sur le Nokia 8.3 5G. Ce nouveau venu apporte son lot de nouveautés et une pour le moins importante.

Nokia 8.3 5G, passage vers la 5G obligé !

Si la 5G doit encore être déployée chez nous en Europe, cela n’empêche pas les constructeurs de smartphone à préparer le terrain en proposant des smartphones désormais compatibles 5G. C’est le cas chez les ténors comme Samsung et Huawei.

Désormais ça l’est aussi pour le Nokia 8.3 5G. Celui-ci devenant le premier smartphone de la marque à être compatible 5G. Une première pour laquelle la marque n’est pas peu fière.

« Nokia 8.3 5G, le premier smartphone Nokia 5G conçu mondialement pour soutenir et prendre en charge les multiples réseaux 5G et évolutifs, que les opérateurs déploient à travers le monde.

Il s’agit du premier smartphone à utiliser la solution de module front-end RF 5G de Qualcomm dans le cadre de la Plate-forme Modulaire Qualcomm » souligne la marque.

Ainsi, ce smartphone supporte un grand nombre de bandes de fréquence 5G, allant de 600 mhz à 3,8 GHz.

Quid des caractéristiques globales de ce Nokia 8.3 5G ?

Alors, ce dernier embarque don un processeur Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G Octa-core. Pour ce qui est de la mémoire embarquée, il s’appuiera sur 6 Go ou 8 Go de RAM. La capacité de stockage est quant à elle de 64 Go ou 128 Go.

À noter que ce dernier est également doté d’un lecteur de carte microSDXC. Pour la partie photo, il est équipé de 4 capteurs ZEISS offrant 64 MP, 12MP, 2MP et 2MP (mode macro). Le capteur photo avant hérite lui d’une lentille 24 MP.

Pour ce qui est de la taille d’écran, on trouve un 6.81 pouces offrant une résolution de 1080 x 2400 pixels. Le système d’exploitation n’est autre qu’Android 10.0.

Enfin, niveau technologie sans fil, on retrouve du Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac dual-band, du Bluetooth 5.0 avec le support A2DP, EDR, et LE. Le Nokia 8.3 5G est disponible en Polar Night à partir de l’été 2020 avec un prix de vente moyen de 599 euros pour 6 Go/64 Go de RAM/ROM et 699 euros pour 8 Go/128 Go de stockage.