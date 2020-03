La 5G devrait générer 1,1 trillion de dollars.

C’est en tout cas ce que pense le GSMA, organisme qui regroupe différents acteurs du marché des télécoms. Le groupe annonce d’ailleurs qu’il est satisfait du déploiement et de l’engouement que les différents acteurs du marché ont pour la 5G.

Le GSMA fait d’ores et déjà un premier bilan et s’attend à ce que les opérateurs dépensent 1,1 trillion de dollars en investissements à l’échelle mondiale entre 2020 et 2025, dont 80 % sur les réseaux 5G.

La 5G adoptée par tous les segments.

Ainsi, selon l’organisme, les consommateurs sont désormais fins prêts à migrer vers les solutions 5G. À commencer par les smartphones. Selon le group, le tournant de la 5G est bien présent également dans les entreprises. Selon lui, les entreprises commencent à adopter » des innovations telles que « le découpage des réseaux, l’informatique de pointe et les services à faible latence ».

De fait, le GSMA souligne qu’à leur actuel, il y a déjà 46 opérateurs dans 24 pays qui ont déjà commencé à offrir des services commerciaux. Par ailleurs, le GSMA prévoit que ce nombre devrait encore croitre. Il prévoit qu’une connexion mobile sur cinq se fera sur les réseaux 5G d’ici la fin de l’année 2025.

Cependant, il faudra encore attendre que les réseaux 5G soient déployés un peu partout. Effectivement, dans certains pays par exemple en Corée du Sud ou Chine, la 5G est d’ores et déjà disponible pour une bonne partie de la population. En revanche chez nous en Europe, c’est encore assez chaotique. Chacun des états travaillant à son rythme. D’ailleurs, actuellement la technologie la plus utilisée et sur tout la plus populaire reste la 4G.

Ce qui est à venir ?

Le GSMA a déclaré que les technologies et services mobiles contribuaient à hauteur de 4,1 billions de dollars, soit 4,7 % du PIB mondial à la fin de l’année 2019. Il a indiqué que cette contribution atteindrait 4 900 milliards de dollars (4,9 %) à la fin de l’année 2024. La productivité et l’efficacité étant stimulées par l’adoption accrue des services mobiles.