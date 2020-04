Covid-19 : Google révèle des données sur la mobilité des utilisateurs.

Google vient d’annoncer qu’il essayera de participer activement au développement de l’analyse de personne par rapport au Covid-19. Ainsi, la société publiera une série de rapports montrant les tendances de mouvement dans les lieux de loisirs.

L’information a été publiée par en Fitzpatrick, vice-présidente de l’ingénierie et de la gestion des produits de l’unité Geo de la société. Mais aussi par Karen DeSalvo, responsable de la santé chez Google Health.

Ceux-ci ont en effet annoncé que dès ce weekend l’entreprise se concentrera sur la géolocalisation de ses utilisateurs de smartphone. Notamment, pour afficher les tendances en matière de déplacement de ceux-ci.

Déplacement de masse ou simple promeneur.

Google couvre initialement 131 pays et régions, mais prévoient d’en ajouter d’autres dans les semaines à venir. Le but ici est de permettre notamment aux autorités, mais aussi aux personnes d’avoir un aperçu des déplacements des utilisateurs.

Cela aura pour mission non seulement pour les autorités de voir s’il y a lieu de durcir le confinement. Ou encore, de diriger les forces de l’ordre vers des zones spécifiques.

Cela permettra aussi pour les plus prudents de voir les lieux à éviter et à quel moment de la journée.

Cependant, Google ne présentera que les détails des changements du pourcentage de visites à des endroits spécifiques, plutôt qu’un nombre total.

Analyse des utilisateurs, mais de façon anonyme.

Une analyse rendue possible grâce aux utilisateurs qui ont activé le paramètre d’historique de localisation dans leur compte Google. Respect de la vie privée oblige, Google a indiqué que ses rapports utiliseront des « ensembles de données agrégées et anonymes ».

Bref, vous l’avez compris, les données ne mentionneront pas le nom des comptes ni même le compte lui-même.

Google a déclaré qu’il travaillait également avec des épidémiologistes sur un ensemble de données anonymes conçu pour prédire la propagation de la pandémie.

Fitzpatrick et DeSalvo ont expliqué que la décision de l’entreprise faisait suite aux commentaires des responsables de la santé publique selon lesquels les données « pourraient être utiles dans la prise de décisions cruciales pour lutter contre le Covid-19 ».

Ce mécanisme est somme toute similaire à celui auquel participent certains opérateurs européens pour « traquer » le déplacement de leur client.

Effectivement, il y a plusieurs jours on vous avait souligné cette pratique par les opérateurs en Italie, en Allemagne et en Autriche dans notre article Les opérateurs utilisent le traçage des smartphones pour le Covid-19.

Fort de ce constat, et avec l’arrivée des vacances de Pâques et surtout un Weekend avec un temps « de rêve ». On ne saura que vous rappeler une chose simple que l’on vous répète depuis maintenant plus de 3 semaines qui est : #RESTEZCHEZVOUS.