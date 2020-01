CES 2020 : Le Yoga 5G est le premier ordinateur portable 5G au monde.

Avec une participation au CES de Las Vegas, Lenovo se devait créer le buzz avec une nouveauté. La marque l’a fait avec notamment le premier ordinateur portable au monde à être doté d’une puce 5G.

De nos jours, lorsque nous sommes hors du bureau ou de la maison il n’y a que 2 solutions pour être connecté à internet avec son PC. Soit il faut se connecter à un réseau Wi-Fi public ou d’entreprise. Soit, il faut utiliser un routeur 4G portable ou son smartphone en mode point d’accès Wi-Fi. Pour cette dernière option, on vous recommande d’aller lire notre dossier : Comment activer le partage de connexion Wi-Fi sur son smartphone Android ?

Dans certains cas, chez certains constructeurs comme DELL ou HP, il est possible d’ajouter un module 4G au notebook pour qu’il intègre une solution 4G. Il faut alors ajouter une carte SIM pour que celui-ci se connecte. Une option qui souvent coute et n’est proposée que sur les haut de gamme et les PC portables professionnels.

Lenovo Yoga 5G, il n’a besoin de personne pour se connecter.

Ainsi, Lenovo a su se faire séduire par Qualcomm pour travailler et développer un ordinateur portable doté d’une solution 5G. Et cet ordinateur portable n’est autre que le Lenovo Yoga 5G. Il faut dire comme la gamme Yoga est un des fleurons de la marque Lenovo. Nous avions d’ailleurs eu l’occasion de tester le Yoga Book par le passé.

Avec ce nouveau Lenovo Yoga 5, Lenovo propose le premier PC portable au monde à être équipé d’une puce 5G.

Au cœur de la machine, on trouve un Qualcomm® Snapdragon® 8cx 5G Compute Platform.

De fait, c’est cette solution que vient intégrer le Yoga 5G pour s’offrir la 5G. Pour le reste, sachez que le Yoga 5G est un 2-en-1 d’un poids de seulement 1.3kg. Un PC portable qui annonce une autonomie de batterie allant jusqu’à 24 heures.

On notera la présence d’une solution Qualcomm Adreno® 680, des hauts parleurs Dolby Atmos® et de Windows 10.Le tout avec un écran tactile de 14 pouces FULL HD IPS. À noter au passage que l’écran peut pivoter sur lui-même pour faire du PC portable une tablette.

Enfin, si actuellement la 5G n’est pas encore disponible partout, le Yoga 5G sera proposé aux USA aux printemps 2020 au prix de départ de 1499$. Un prix qui pourra vite grimper selon la configuration que vous choisirez.