5GBioShield, une clé USB anti 5G !!! Mais jusqu’où va l’arnaque ?

Alors que la 5G commence seulement à être déployée, certains crient au scandale sanitaire et sont contre la 5G. Les 5G sceptiques existent bien et pour eux, une entreprise propose une clé USB anti 5G capable de créer une bulle qui bloque les ondes 5G. 5GBioShield, Info ou intox ?

Alors, oui la 5G fait beaucoup parler d’elle. Pour certains, la technologie sans fil et ses ondes seraient toxiques pour l’être humain. Un discours qui n’est pas sans nous rappeler celui sur la 4G à l’époque. Alors, oui on est un peu impartial dans l’histoire chez Planet Sans Fil.

Tout d’abord parce que le sans-fil c’est notre actualité et donc comme dirait certains « notre business ». Mais surtout parce qu’on est friand de la technologie et des facilités qu’elle apporte. Accéder à internet depuis son smartphone ou que l’on soit. Voir partager la connexion de son smartphone pour toute la famille. Et on en passe. Mais bon, il se peut en effet que certaines personnes soient plus réceptrices que d’autres.

Les 5G sceptiques ont droit à leur clé anti 5G avec la 5GBioShield.

Alors, le produit se présente telle une simple clé USB il serait doté d’un système « catalyseur truc muche » qui serait à même de parasiter les ondes de la 5G, et ce tout autour de la clé. Une clé USB qui fonctionne sans être branchée et qui serait donc autonome. À noter que selon l’entreprise ; si la clé est branchée à une source électrique via le port USB, celle-ci offre un champ de protection nettement plus important.

Bref, en voilà une bonne nouvelle pour tous ceux qui luttent contre la 5G. Bon ils devront tout de même débourser 300 dollars pour l’acheter cette 5GBioShield.

Et si au final alors, plutôt que de lutter contre le déploiement des antennes, les 5G sceptiques n’achetaient pas cette clé USB. Cela permettrait à ceux qui n’ont rien contre la 5G de pouvoir en profiter.

Arnaque, bobard, coup médiatique, commercial ou vraie efficacité ?

Pour s’assurer de la chose, certains ont acquis cette clé 5GBioShield et l’ont démontée. Pour Stephen Knight, directeur des opérations pour London Trading Standards, un organisme de défense des droits des consommateurs, c’est une arnaque.

D’autres spécialistes ont passé leur temps à démonter la clé 5GBioShield et n’y ont vu à l’intérieur que des composants de base. Au final, il est très simple de tester cette clé. Il suffit de se rendre dans une région où il y a déjà de la 5G mise en place (en Corée le pays est largement couvert), d’allumer son smartphone et de placer la clé dans l’autre main. Il ne reste plus ensuite qu’à voir si le téléphone captera encore ou non le signal.