Galaxy S11, du 6.9 pouces pour le plus grand des modèles !

Alors que le CES de Las Vegas se rapproche de nouvelles indiscrétions sur le Galaxy S11 et ses dérivés débarquent sur la toile. Cette fois c’est la taille de l’appareil qui est dévoilée notamment grâce à des protections d’écrans qui nous en disent plus sur le smartphone qui sera une fois de plus décliné en trois versions.

Samsung poursuit dans sa stratégie et comme on s’en doute, la marque coréenne devrait présenter d’ici peu son nouveau haut de gamme, le Samsung Galaxy S11. Un smartphone qui profite en outre des déboires de Huawei avec les états unis pour réduire le nombre de concurrents face à lui.

Alors, oui après le S10, il y aura le S11 ! Ou le S20 ?

En effet, alors que nous faisons tous de la spéculation technique, voilà une autre inconnue qui arrive. Celle du nom. Certaines rumeurs soulignent que le S11 pourrait basculer directement sous l’appellation S20. Mais bon, on y reviendra plus tard.

Ainsi, on vient d’en apprendre un peu plus sur le futur smartphone de Samsung. Des informations qui nous arrivent une fois de plus via les accessoires du smartphone. De fait, ce n’est pas la première fois que c’est le cas. Souvent les premières photos confirmées viennent de fabricants de coque ou d’étui dédié au smartphone.

Des écrans énooooormes !!!!

Cette fois ce sont les protèges-écrans qui le trahissent. Ainsi, on découvre que le S11 sera équipé d’un écran d’une diagonale de 6,7 pouces. Le S11+ aura même droit à une diagonale de 6.9 pouces ! Soit presque la taille d’une tablette. Le S11e aura droit lui à une taille d’écran de 6.2 pouces.

Des écrans qui bien sûr, seront AMOLED. De quoi pouvoir mater du streaming 4K de qualité suer son smartphone ! Bon on préfèrera bien sûr un écran de salon, mais bon… En outre, le taux de rafraichissement serait de 120 Hz.

Enfin, autres détails, la batterie serait quant à elle de 5000mAh, et le capteur photo du 108 MP. Pour ce qui est des normes sans fil. Le S11+ devrait hériter du NFC, du Bluetooth 5.0, du Wi-Fi (espérons du WIFI 6) et de la charge inversée par induction QI.

Une fonction déjà présente sur le Galaxy S10 t ses variantes.