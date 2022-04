Redmi Note 11 XFF Edition spéciale, un smartphone pour les fans de la marque.

Xiaomi annonce la sortie du Redmi Note 11 XFF Edition spéciale à l’occasion de la 12e édition annuelle du Xiaomi Fan Festival, dont le thème est « Tout pour les fans de Xiaomi ». Un téléphone portable destinés aux fans de la marque.

La marque chinoise propose depuis plusieurs années ce qu’elle appelle le « Xiaomi Fan Festival ». Il s’agit d’un événement qui a comme son nom l’indique pour objectif de faire plaisir à ses fans. L’occasion pour l’entreprise de remercier ses fans et de leur offrir des cadeaux. Cette année, Xiaomi fête la 12e édition annuelle. Et elle annonce « un éventail passionnant d’activités en ligne et hors ligne sur plus de 30 marchés afin de créer des liens avec les fans de Xiaomi du monde entier ».

Redmi Note 11 XFF Edition spéciale, pour ne pas être comme les autres.

Pour le Xiaomi Fan Festival 2022, Xiaomi lance un smartphone en édition spéciale. Ce smartphone n’est autre que le Redmi Note 11 en version « XFF Special Edition ».

Concrètement, il s’agit d’une variation exclusive de son smartphone lancé cette année. Et pour faire la différence par rapport à la version classique, le Redmi Note 11 XFF Special Edition est présenté dans un emballage cadeau avec un design créatif et élégant. Il est en outre livré dans un sac fourre-tout transparent.

« L’emballage à lui seul est une véritable icône de la mode » souligne la marque.

L’emballage cadeau contient également une carte de fan Xiaomi, fidèle au thème du festival « Tout pour les fans de Xiaomi ». L’inspiration du design provient d’un chipset utilisé dans un smartphone Xiaomi lancé en 2017.

Un Redmi Note 11 XFF Edition spéciale à gagner !

Effectivement, à l’occasion du festival, tous les détenteurs de la Virtual Xiaomi Fan Card seront inscrits à un tirage au sort, avec la possibilité de gagner l’un des 300 paquets-cadeaux Redmi Note 11 XFF Special Edition. Une carte virtuelle que les fans devront créer et qui leur permettra d’accéder à une multitude de services autre également.