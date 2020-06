TouchLess menu, la réponse sans fil au Covid-19 de GoZone WiFi.

La société GoZone WiFi propose un boitier pour le moins intéressant. En effet, ce petit boitier qui vient se greffer sur la box crée un réseau WiFi sur lequel la carte du menu s’affiche. Un service disponible pour tous les restaurants, bar, taverne, bistro…

Avec le Covid-19 et la pandémie, les restaurateurs ont été les professionnels les plus touchés économiquement. De fait, les établissements ont dû fermer très vite et ils sont les derniers à ouvrir.

Distanciation sociale et règle de sécurité d’hygiène importante.

Malgré le fait que les professionnels de l’Horeca ont pu ré ouvrir leurs portes, ceux-ci ont une réglementation stricte dans pratiquement tous les pays d’Europe. Ainsi, parmi l’une d’entre elles, ils ne peuvent plus avoir de cartes de menu papier sur les tables ou à servir.

C’est là qu’intervient GoZone WiFi et sa boite connectée TouchLess menu.

En effet, si certains propose une App avec un QR code pour permettre au client de consulter le menu sur leur smartphone, GoZone WiFi propose un petit boitier à venir placer derrière la box. Ce petit boitier fonctionne sous le même principe qu’un routeur WiFi classique.

La différence c’est que le TouchLess menu génère un réseau WiFi sur lequel se connecte le client. Une fois le client connecté sur le réseau Wi-Fi celui-ci recevra directement sur son smartphone, son notebook ou sa tablette la carte de l’établissement.

Il ne lui restera ainsi qu’à choisir ce qu’il souhaite commander pour être servi à table ensuite.

TouchLess menu, une configuration à la carte pour le restaurateur.

Pour le patron de l’établissement, il pourra quant à lui choisir parmi une grande variété de modèles ou téléchargez un graphique de menu existant. Pour plus de facilité, l’interface pour le professionnel fonctionne sous la forme de module à copier-glissé. De la sorte, le restaurateur sera à même de créer le menu de son choix comme bon lui semble.

Détail intéressant avec le TouchLess menu, c’est que le réseau WiFi généré pourra s’étendre un peu plus loin que le simple fait de l’établissement. Cela pourrait permettre à des passants qui captent le signal WiFi de s’y connecter et de découvrir le menu du restaurant, du café, de la taverne ou du bistro.