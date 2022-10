RIALTO, quand Cabasse revisite ses formats.

Avec Rialto, la marque française Cabasse, spécialiste de l’audio haut de gamme, sort ses premières enceintes actives connectées Cabasse dans un format classique bibliothèque. Une manière pour l’entreprise de faire la jonction entre deux domaines.

Cabasse est une marque qui a su se faire une notoriété au-delà de l’hexagone avec ses enceintes audio de qualité, associée au design. La marque l’avait notamment prouvé depuis quelques années avec sa gamme THE PEARL déclinée en plusieurs versions. Cette fois la marque nous propose à nouveau des enceintes audio, mais d’un tout autre genre.

Rialto, quand la hi-fi rencontre le connecté.

Inspiré du plus célèbre et ancien pont de Venise, ce nouveau système audio nommé RIALTO symbolise la jonction entre l’hi-fi traditionnelle et les technologies connectées développées ces dix dernières années par Cabasse.

En effet, le nom de ces nouvelles enceintes de petit format fait référence au nom du pont de la ville italienne. Mais qu’en est-il de la technologie embarquée ?

Alors, la marque nous fait savoir que ces nouvelles enceintes audio sont équipées de la technologie HELD (High Excursion Low Distorsion*). Cette technologie offre aux enceintes des graves profonds sans distorsion. Le constructeur français ajoute également la technologie brevetée DEAP (Digital Enhancement of Acoustical Performance – DEAP**).

Des haut-parleurs dotés d’un diamètre de seulement 17cm et qui sont disposés sur le même axe. Une technologie mise au point en 1952 par la marque. Présent également un médium tweeter co-axial en fibre de carbone de 13 cm. Cabasse annonce pour ces enceintes une puissance de 300 W RMS / 600 W crête pour les Aigus, 300 W RMS / 600 W crête pour les Medium et 450 W RMS / 900 W crête pour les graves.

Une connectivité et connectique bien chargée.

Afin de mettre toutes les possibilités de son côté, Cabasse a équipé ses enceintes d’un port Ethernet, d’un port Optique SPDIF, d’un port Analogique RCA et même un port USB est présent. À noter qu’en matière de sans fil, l’utilisateur pourra choisir entre une connexion directe en Bluetooth avec son smartphone, tablette… ou en Wi-Fi.

Par ailleurs, il sera possible d’effectuer certains réglages directement depuis l’enceinte grâce un écran tactile de contrôle qui permettra par exemple augmenter ou diminuer simplement le volume avec sa bague de rotation, changer ses sources ou ajouter ou modifier ses radios préférées.

Soit de le faire directement depuis l’application pour smartphone qui lui est dédiée. Détail intéressant, il sera possible via l’application Cabasse StreamCONTROL de calibrer le rendu sonore selon votre pièce. Une fonction brevetée par le constructeur français qui nomme cette fonction « la calibration automatique de salle ». Et le tout dans une enceinte qui mesure 26 x 20,6 x 23,9 cm pour un poids de 19.5 kg.

Prix et Disponibilité.

L’enceinte Rialto est d’ores et déjà disponible depuis le site de la marque ou de ses partenaires et est vendue par paire au prix de 2990 €. Elle est disponible en noir ou en blanc.