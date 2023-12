La 5G débarque dans le métro de Rome !

Si vous envisagez d’aller à Rome pour votre prochain « city trip », et bien bonne nouvelle, vous pourrez vous connecter en 5G dans le métro. Une connexion qui est le fruit d’un partenariat entre les opérateurs mobiles italiens.

Tout le monde connait Rome, capitale de l’Italie, mais aussi et surtout berceau de la civilisation européenne. La Capitale italienne fait partie des villes ou on peut trouver le plus de patrimoines historiques comme le notamment le célèbre « Coliseo ». Mais si la ville est très appréciée pour ses monuments et son histoire, elle pense aussi à son présent au futur.

La 5G dans le métro, si c’est possible et c’est à Rome.

L’annonce nous est parvenue vi communiqué de presse. Un communiqué de presse qui souligne que Telecom Italia (TIM), Iliad, WindTre et l’unité italienne de Vodafone ont conclu un accord avec l’opérateur de transports publics romains ATAC pour fournir la 5G sur toutes les lignes de métro de la ville.

Concrètement ce partenariat entre les différents opérateurs va permettre à la fois aux citoyens de la ville, mais aussi aux touristes de bénéficier d’une connexion 5G dans le métro. Cela inclut à la fois de la 5G dans les rames de métro lors du transport, mais aussi au sein des différentes stations de métro. Les opérateurs ont aussi confirmé que la 5G sera également disponible dans les nouvelles stations et lignes de métro romaines à venir.

La 5G arrive, mais quand ?

Sur ce point, mauvaises nouvelles, les partenaires n’ont pas encore vraiment donné de dates précises quant au déploiement et à l’activation du réseau dans le métro de Rome. Toutefois, ils ont souligné que cela entrait dans le cadre de leur soutien du projet numérique 2030 mis en place en Italie.

Il faudra donc encore sans doute attendre plusieurs mois avant que ce réseau 5G ne soit opérationnel.