Nouvelles fonctionnalités pour le Kindle Scribe.

Amazon vient d’effectuer d’importante mise à jour concernant ses produits et notamment sur le Kindle Scribe. Une mise à jour qui apporte son lot de nouveautés et des nouvelles fonctionnalités au niveau notamment des fichiers PDF.

Dans le monde du high-tech, il y a d’un côté les tablettes multimédias et de l’autre les liseuses. Dans ce second domaine, deux acteurs dominent le marché Kobo (alias Rakuten) et Amazon avec ses Kindle. Soucieux de garder sa clientèle, Amazon ne cesse de faire évoluer ses liseuses. C’est le cas avec cette nouvelle mise à jour.

Kindle Scribe, une mise à jour qui apporte du neuf.

Avec cette nouvelle mise à jour, le Kindle Scribe reçoit de nouvelles fonctionnalités. Ainsi désormais il est possible de convertir facilement vos carnets manuscrits en texte lors de l’exportation, afin de pouvoir modifier et partager le carnet sur vos autres appareils ou l’envoyer à vos amis, votre famille ou vos collègues par courrier électronique.

La mise à jour intègre également le nouvel outil de copier-coller lasso fonctionne partout où vous pouvez écrire : carnets de notes, notes autocollantes, ainsi que les PDF téléchargés dans votre bibliothèque Kindle via “Send to Kindle” avec le nouvel outil de copier-coller lasso, entourez simplement votre texte manuscrit ou vos traits de stylo, puis redimensionnez ou déplacez votre sélection dans un carnet, une note adhésive ou un PDF.

Le PDF à l’honneur !

Amazon annonce également une amélioration dans la lecture de fichier PDF ave cette nouvelle mise à jour. Ainsi, désormais le client a la possibilité pour les PDF téléchargés dans votre bibliothèque Kindle via “Send to Kindle”, ainsi que dans les livres à écrire, d’augmenter ou diminuer le contraste, l’une des fonctionnalités les plus demandées pour Kindle Scribe par les utilisateurs. Cette fonction améliorant ainsi la lisibilité pour l’examen et l’annotation des PDF et du contenu à écrire.

Prix et Disponibilité.

La mise à jour est totalement gratuite et peut être installée soit manuellement soit via un push de la part d’Amazon.