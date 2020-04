Bienvenue au WiFi 6E, le Wi-Fi a droit désormais au 6GHz !

Bonne nouvelle pour tous les utilisateurs de réseaux Wi-Fi. En effet, la FCC (Federal Communications Commission) vient de valider l’attribution d’un nouveau spectre de fréquences dédié au Wi-Fi. Ce spectre n’est autre que le 1200 mégahertz sur la bande de fréquence des 6GHz. Créant ainsi, le WiFi 6E.

Le Wi-Fi ! À voilà une des plus belles technologies sans fil qui a permis de couper le cordon à nos ordinateurs, mais aussi à plein d’appareils électroniques. Des appareils électroniques qui peuvent désormais être connectés et accessibles via internet sans avoir de câble.

La technologie a bien évolué depuis les débuts du site ( il y a 15 ans déjà) et nous avons pu suivre cette évolution. Du Wi-Fi 802.11b qui délivrait moins de 30Mbit pour arriver désormais au WiFi 6 qui propose des débits équivalents au câble Ethernet. Les constructeurs ont eux aussi dû s’adapter.

Du 2.4GHz au 5GHz destiné au Wi-Fi.

Au départ, les consommateurs avaient droit à des équipements dotés de Wi-Fi qui opérait sur le 2.4GHZ qui propose 13 canaux. Mais avec l’engouement du Wi-Fi et des box FAI de plus en plus nombreux, la bande des 2.4GHz commençait à saturer. Ainsi sont nées les solutions doubles bande opérant sur le 2.4GHz et le 5GHz.

De quoi désengorger une des bandes de fréquence. Depuis, on a pu voir des routeurs intégrants du double voir du tribande. En exploitant plusieurs signaux 5GHz. Cependant le 5GHz s’il est plus rapide est aussi moins performant en portée.

Le WiFi 6 à la rescousse des débits !

Depuis quelque temps on vous parle beaucoup du Wi-Fi 6. La nouvelle norme qui accroit le débit s’installe de plus en plus sur le marché. On vous invite d’ailleurs à relire nos tests des routeurs Netgear Nighthawk AX8 WiFi 6 (RAX80) ou encore ASUS RT-AX88U – routeur Wi-Fi 6 double bande.

Outre des débits atteignant les 5Gbit en Wi-Fi, ces nouveaux routeurs offrent surtout une meilleure gestion et le support de plus d’appareils connectés.

WiFi 6E pour le 6GHz.

Le débat n’est pas nouveau ! en effet, on vous avait déjà parlé de cette possibilité lors de notre article La FCC pourrait élargir le spectre des fréquences US pour la 5G et le Wi-Fi en octobre 2018.

Par ailleurs, la FCC avait mis la pression début du mois signalant qu’elle allait statuer sur le 6GHz. Et c’t c’est désormais confirmé. Le 6GHZ sera bien exploité par le Wi-Fi. Normalement cette nouvelle bande de fréquence devrait être exploitée par la norme WiFi 6E.

Par ailleurs, pour Ajit Pai, président de la FCC cette bande de fréquence pourra être exploitée pour les appareils à faible consommation d’énergie, comme « la technologie d’accessibilité pour les Américains handicapés, les jeux de réalité virtuelle, les lunettes de réalité augmentée, les systèmes embarqués et d’autres technologies émergentes.

Un choix validé par certains, mis en doute par d’autres.

Si certains acteurs du marché comme Comcast Corp, Amazon ou AT&T accueillent la chose comme une bonne nouvelle, d’autres comme L’Association nationale des radiodiffuseurs s’est dite déçue par le vote. Certaines entreprises, notamment les services publics et les utilisateurs de réseaux, ont fait part de leurs préoccupations concernant les interférences dues à l’utilisation supplémentaire du Wi-Fi.

Pour certains, cette nouvelle bande fréquence pour cette « nouvelle » norme permettra la jonction avec les performances de la 5G.