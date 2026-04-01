Delta Air Lines Wi-Fi en vol : Amazon Leo défie Starlink avec une connectivité dès 2028

L’annonce marque un tournant dans la connectivité aérienne. Delta Air Lines prévoit de déployer une solution de Wi-Fi en vol basée sur la constellation Amazon Project Kuiper (souvent appelée Amazon Leo) sur plus de 500 avions à partir de 2028. L’objectif : améliorer la qualité, la stabilité et la vitesse d’accès à Internet en altitude.

Avec ce partenariat, Amazon entre frontalement en concurrence avec SpaceX et son service Starlink, déjà adopté par plusieurs compagnies aériennes. La manœuvre illustre l’évolution rapide du marché du Wi-Fi aérien, désormais stratégique pour l’expérience passager. La gamme de services de Delta s’enrichit progressivement, tandis que le transporteur poursuit sa stratégie de différenciation par l’expérience numérique à bord.

Une nouvelle génération de Wi-Fi en vol

Le projet repose sur des satellites en orbite basse (LEO), capables de réduire la latence et d’augmenter les débits.

A relire : WhatsApp gratuit et fonctionnel sur les vols de Delta Airlines ! Delta Airlines vient d’annoncer aujourd’hui que, dès lundi elle offrira l’accès Wi-Fi gratuits à WhatsApp sur tous ses vols équipé de l’offre Wi-Fi Hotspot Gogo. Une première dans le secteur de l’aéronautique…

Contrairement aux anciennes solutions géostationnaires, cette architecture permet :

une connexion plus stable

des vitesses plus élevées

une meilleure couverture globale

Le Delta Air Lines Wi-Fi en vol vise ainsi une expérience proche du haut débit terrestre, même à 10 000 mètres d’altitude.

Amazon Kuiper : un rival direct de Starlink

Avec Project Kuiper, Amazon accélère son entrée dans le secteur spatial.

Le programme prévoit le déploiement de plus de 3 000 satellites LEO pour fournir un accès Internet global.

Face à Starlink, déjà bien implanté :

Amazon mise sur des partenariats industriels solides

l’intégration avec son écosystème cloud

une stratégie orientée entreprises et aviation

Le contrat avec Delta représente une étape majeure dans cette montée en puissance.

500 avions équipés à partir de 2028

Le déploiement annoncé concerne plus de 500 appareils.

Cela inclut :

les avions long-courriers

les vols domestiques aux États-Unis

certaines liaisons internationales

Le calendrier prévoit une montée progressive à partir de 2028, avec une intégration technique directement dans les structures des avions.

Le Delta Air Lines Wi-Fi en vol deviendra ainsi un standard sur une large partie de la flotte.

Une bataille stratégique dans l’aviation

Le Wi-Fi en vol est devenu un élément clé pour les compagnies.

Aujourd’hui, les passagers attendent :

du streaming

de la navigation fluide

un accès aux services professionnels

Avec Starlink, certaines compagnies offrent déjà du Wi-Fi rapide et gratuit.

Delta, de son côté, cherche à :

garder le contrôle de son infrastructure

optimiser les coûts à long terme

améliorer la qualité de service

Ce partenariat avec Amazon redistribue les cartes du marché.

Performances attendues et expérience utilisateur

Même si les spécifications finales ne sont pas encore détaillées, les attentes sont élevées.

Les technologies LEO permettent généralement :

des débits supérieurs à 100 Mbps

une latence réduite

une meilleure stabilité en mouvement

Le Delta Air Lines Wi-Fi en vol pourrait ainsi supporter :

le streaming HD

les visioconférences

le cloud gaming léger

Un saut qualitatif important par rapport aux solutions actuelles.

Intégration technologique et défis

L’installation d’antennes satellites sur les avions représente un défi technique.

Les enjeux incluent :

l’aérodynamisme

la consommation énergétique

la compatibilité avec les systèmes existants

Amazon développe des terminaux spécifiques pour l’aviation, conçus pour être compacts et performants.

La réussite du projet dépendra aussi de la capacité à maintenir une couverture globale continue.

Une transformation de l’expérience passager

Avec cette évolution, la connectivité devient un service central.

Le Wi-Fi n’est plus un simple bonus, mais un standard attendu.

Delta pourrait ainsi :

fidéliser sa clientèle premium

attirer les voyageurs d’affaires

renforcer son image technologique

Le Delta Air Lines Wi-Fi en vol s’inscrit dans une tendance plus large : la digitalisation complète de l’expérience aérienne.

Ce qu’il faut retenir

Le partenariat entre Delta et Amazon marque une nouvelle étape dans le Wi-Fi aérien.

Le Delta Air Lines Wi-Fi en vol reposera sur une constellation LEO à partir de 2028.

Plus de 500 avions seront équipés progressivement.

Amazon se positionne comme un concurrent direct de Starlink dans l’aviation.

L’objectif est d’offrir une connectivité rapide, stable et proche du haut débit terrestre.

Positionnement sur le marché

Le projet se situe sur le segment premium du transport aérien.

Les principaux concurrents incluent :

Starlink Aviation

Viasat

Intelsat

Delta cible :

les voyageurs fréquents

les professionnels

les passagers connectés

L’intégration du Delta Air Lines Wi-Fi en vol pourrait devenir un argument différenciant majeur.

FAQ : Delta Air Lines Wi-Fi en vol

Quelle est la date de lancement du Wi-Fi Amazon chez Delta ?

Le déploiement est prévu à partir de 2028, avec une montée progressive sur plusieurs années.

Combien d’avions seront équipés ?

Plus de 500 appareils devraient intégrer cette technologie.

Quelle technologie est utilisée ?

Une constellation de satellites en orbite basse (LEO), via Amazon Kuiper.

Quelle sera la qualité du Wi-Fi ?

Des débits élevés et une faible latence sont attendus, proches du haut débit terrestre.

Est-ce une alternative à Starlink ?

Oui, Amazon Kuiper se positionne comme un concurrent direct de Starlink.

Récapitulatif technique

Constellation : satellites LEO

Déploiement : à partir de 2028

Flotte concernée : 500+ avions

Débit estimé : supérieur à 100 Mbps

Latence : faible

Usage : streaming, travail, navigation

Technologie : antennes satellites aviation dédiées

En résumé

Delta adopte la constellation Amazon Kuiper pour moderniser sa connectivité en vol.

Le Delta Air Lines Wi-Fi en vol vise une expérience proche du haut débit dès 2028.

Ce partenariat renforce la concurrence avec Starlink.

Il pourrait redéfinir les standards du Wi-Fi aérien.

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