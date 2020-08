Test : Asus ZenWifi CT8, le routeur WiFi AiMesh pour tout réinventer.

Nous connaissons la marque Asus pour ces ordinateurs depuis de longues années mais ce fabricant, qui avait suivi une politique d’élargissement de la gamme de produit, commence également à bien se faire remarquer dans le monde du réseau grand public. Nous en avons l’exemple avec ce kit Asus ZenWifi CT8 que nous avons pu testé.



Préambule.

Asus, ce sont des ordinateurs, des téléphones, des tablettes, des cartes mères qui l’ont très longtemps mis au sommet de façon indiscutable mais également une branche gaming, elle-aussi, avec une large gamme de produits. Mais voilà que depuis quelques années, Asus a investi le monde du réseau avec des produits qui ont marqués leur empreinte avec la gamme AC et plus récemment une gamme nouvelle génération baptisée AX. Au milieu de cette jungle, on retrouve une gamme baptisée ZenWiFi. Ces produits sont des produits dits Mesh (maillé). Deux produits seulement constitue cette gamme avec le Asus ZenWifi CT8 et le Asus ZenWifi XT8 qui en est l’extension WiFi 6. Asus a mis à notre disposition un pack Asus ZenWifi CT8 que nous vous proposons de découvrir.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Normes réseaux IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IPv4, IPv6 Segmentation produit AC3000 ultimate AC performance: 400+867+1733 Couverture très grandes maisons Débit de données 802.11a : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

802.11b : 1, 2, 5.5, 11 Mb/s

802.11g : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/s

802.11n : jusqu’à 300 Mb/s

802.11n 256QAM : up to 400 Mbps

802.11ac (5GHZ-1):up to 867 Mb/s

802.11ac (5GHZ-2):up to 1733 Mbps Antenne 6 x antenne(s) interne(s) Émission/Réception 2.4 GHz 2 x 2

5 GHz-1 2 x 2

5 GHz-2 4 x 4 Mémoire 128 MB Flash

256 MB RAM Fréquence de fonctionnement 2.4G Hz, 5 GHz-1, 5 GHz-2 Cryptage WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA-Enterprise , WPA2-Enterprise , Support WPS Gestion UPnP, IGMP v1/v2/v3, Proxy DNS, DHCP, Client NTP, DDNS, Déclenchement de port, Serveur virtuel, DMZ, Journal des événements système Support VPN Passthrouth IPSec

Passthrough PPTP

Passthrough L2TP

Serveur PPTP

Serveur OpenVPN

Client PPTP

Client L2TP

Client OpenVPN Type de connexion WAN Type de connexion internet : IP automatique, IP statique, PPPoE (support MPPE), PPTP, L2TP Ports 1 x RJ45 pour Gigabit BaseT pour WAN,

3 x RJ45 pour Gigabit BaseT pour LAN

USB 3.2 Gen 1 x 1 Fonctionnalités Router app

MU-MIMO

Traffic Analyzer

Adaptive QoS

Réseau invité

Serveur VPN : Pass-Through IPSec, Pass-Through PPTP, Serveur PPTP, Serveur OpenVPN

Client VPN : Client PPTP, Client L2TP, Client OpenVPN

AiProtection Pro

Serveur média amélioré

Service cloud personnel AiCloud

Parage de données 3G/4G

Parental Control

Serveur d’impression (Multifunctional printer support – Windows only, LPR protocol support)

Serveur de fichiers AiDisk

Samba et serveur FTP avec gestion du compte

VPN Pass-Though : IPSec, PPTP, L2TP

NAT Pass-Through

Support IPTV

Assistant itinérance

Download Master (bt, nzb, http, ed2k – Compatible chiffrement, DHT, PEX et lien magnet – Contrôle et planification des téléchargements)

Beamforming Bouton WPS, Redémarrer, Power Indicateur LED 1 x Alimentation Alimentation fournie Entrée AC : 110V~240V(50~60Hz)

Sortie DC : 19 V avec courant max. de 1.75 A Système d’exploitation supporté Windows® 10 64-bit

Windows® 8.1

Windows® 8

Windows® 7

Mac OS

Linux Dimensions 16 x 7.5 x 16.15 cm (L x l x h)

(sans cadre) Poids 730 g Couleur Noir/Blanc Fonctionnalités spéciales pour routeur AiCloud, Imprimante serveur, Download Master, AiDisK, SSID multiple, Contrôle parental Mode de fonctionnement Mode routeur sans-fil

Mode répéteur de signal

Mode borne d’accès

Mode pont média

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

ZenWiFi AC (2 modules identiques)

Cable RJ45 Ethernet

Adaptateurs d’alimentation

Guide de démarrage rapide

Carte de garantie