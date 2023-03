Soyez prudent si vous recevez des SMS sur votre smartphone !

Mauvaise nouvelle pour 1.5 million de clients français. Une nouvelle liste de numéro de téléphone de FAI français vient d’être rendue disponible sur le DarkWeb ce matin !

Les données numériques sont devenues de nos jours une vraie mine d’or pour les escrocs en tout genre. Arnaque à la carte bancaire, au compte mutuel et encore bien d’autres. Les escrocs profitent désormais des nouvelles technologies pour soutirer de l’argent à leurs victimes.

1.5 million de numéros de téléphone de clients français impactés.

Mauvaise nouvelle une fois de plus pour les utilisateurs de smartphone. Julien Métayer, hacker éthique vient d’annoncer via son compte LinkedIn qu’une nouvelle « base de données » vient d’être rendue disponible sur le Darkweb.

Une liste qui selon lui contient pas moins de 1.5M de numéros de téléphone de FAI français. De quoi séduire de nombreux escrocs. On ne peut donc que vous conseiller d’être prudent dans les jours à venir avec votre téléphone.

En effet, la technique est désormais bien rodée chez les escrocs numériques. Le principe est simple, vous faire parvenir un message de la caisse de mutuelle, de « votre » banque, de la compagnie d’électricité ou d’un organisme de l’état vous invitant, a régularisé votre situation en cliquant sur le lien présent sur le SMS.

Un lien qui généralement est une porte d’entrée pour soit installer un malware sur votre smartphone, soit pour que vous entriez des données sensibles ou tout simplement pour vous recontacter.

Bref une technique appelée « phishing » que l’on commence à connaitre de plus en plus, et ce même si vous ne travaillez pas dans l’informatique.

Voici quelques solutions pour vous protéger contre le phishing sur smartphone :

Ne cliquez pas sur des liens suspects : évitez de cliquer sur des liens provenant de sources inconnues ou de messages douteux, même s’ils semblent provenir de personnes ou d’entreprises que vous connaissez. Vérifiez l’URL des sites web : assurez-vous que l’URL des sites web que vous visitez est correcte et qu’elle correspond à l’adresse que vous connaissez. Soyez vigilant face aux demandes d’informations : ne fournissez jamais de données personnelles sensibles, telles que votre numéro de sécurité sociale, vos identifiants bancaires ou votre mot de passe, à moins d’être certain de la légitimité de la demande. Installez un logiciel de sécurité pour smartphone qui inclut des fonctionnalités de détection de phishing. Ça peut paraitre basique, mais ceux-ci sont souvent efficaces. Mettez à jour régulièrement votre système d’exploitation et vos applications pour vous assurer de disposer des derniers correctifs de sécurité.

Enfin, renseignez-vous sur les différentes techniques de phishing et apprenez à reconnaître les signes. Ou encore, avant toute action faites appel à une connaissance qui s’y connait davantage que vous.

Par ailleurs, on vous donne un site qui peut s’avérer intéressant pour voir si son numéro de téléphone est susceptible d’être dans une liste pour escrocs : https://haveibeenpwned.com/.