NickWatch, une montre connectée pour les enfants.

La NickWatch a été dévoilée au MWC à l’occasion d’une conférence de presse. La NickWatch est une montre connectée destinée aux enfants et est développée par Viacom en partenariat avec Nickelodeon.

Bob l’éponge, les tortues Ninjas et autre dessin animé que l’on peut retrouver sur la chaine de Nickelodeon sont désormais disponible au poignet de vos enfants. Une situation rendue possible par la société Viacom qui a profité de sa présence au salon MWC 2021 de Barcelone pour présenter sa nouvelle montre connectée.

Et pour l’occasion c’était Raffaele Annecchino, Président et CEO de Viacom, en personne qui levait le voile sur cette nouvelle montre connectée.

NickWatch, une montre connectée de divertissement, mais pas que.

Alors, oui Viacom propose une montre connecté pas comme les autres et destinée aux enfants. ET avec son partenariat avec Nickelodeon, la marque a choisi comment séduire les plus petits. Forcément, la NickWatch intègre donc de nombreuses fonctionnalités communes aux montres intelligentes pour enfants.

On pense notamment à la possibilité d’appeler et recevoir des appels téléphoniques à des contacts bien spécifiques encodés dans la montre par les parents. Il sera également possible d’envoyer des messages et d’en recevoir.

Bien sûr, grâce au partenariat avec Nickelodeon, la montre connectée NickWatch permettra à l’enfant de mettre des sons propres à son univers et en rapport avec ses héros comme Bob l’éponge ou encore les Tortues Ninja.

4G et chargement sans fil pour la NickWatch.

Afin de rester en contact avec les parents ou les proches, la montre connectée est équipée d’une solution 4G ainsi que d’une fonction GPS. Cette dernière permettra notamment aux parents de localiser leur enfant à distance depuis leur smartphone.

Raffaele Annecchino ajoute également que la montre possède une multitude de jeux qui ont pour objectif de faire bouger les enfants au travers de systèmes ludiques.

Prix et disponibilité.

Raffaele Annecchino a annoncé que sa montre connectée NickWatch sera disponible dès l’année 2022. Sans toutefois préciser une date précise. Pour ce qui est du prix de cette montre, il faudra encore attendre un peu. En effet, pas de prix pour le moment.